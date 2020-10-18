إيطاليا تسجل نحو 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وكالة الحماية المدنية الوطنية في إيطاليا اليوم الأحد، تسجيل 11 ألفا و705 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، على مستوى البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وكالة الحماية الإيطالية، في بيان أوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أنه تم أيضا تسجيل 69 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 36 ألفا و543 حالة.

يشار إلى أن إيطاليا هي أول بلد يجتاحه وباء كورونا في أوروبا، ووفقًا للأرقام الرسمية فإن إيطاليا لديها ثاني أعلى عدد من الوفيات في أوروبا، بعد بريطانيا.