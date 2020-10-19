محافظ المنيا: الوسائل التعليمية الحديثة ستخلق أجيالا واعية

أشاد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالمستوى التعليمي المتطور والاستعانة بالأدوات والوسائل التعليمية الحديثة كالتابلت والسبورة الذكية، وبنك المعرفة، بما يسهم في تحقيق جودة تعليمية عالية المستوى وخلق أجيال واعية.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ لانتظام سير العملية التعليمية بعدد من المدارس، إذ شهد طابور الصباح وتحية العلم، وهنأ الطلاب بالعام الدراسي الجديد، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

وجّه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور الميداني على المدارس بنطاق كل مركز ومدينة وحي للتأكد من انتظام دخول الطلاب إلى المدارس، ورفع أي إشغالات وتراكمات للقمامة من أمام أبواب المدارس، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بتطهير وتعقيم المدارس قبل دخول الطلاب وبعد خروجهم، حرصاً على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وشدد المحافظ على وجود الزائرة الصحية بكل مدرسة وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للتعامل الفوري مع أي حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا، مع تكثيف حملات التوعية ونشر الوعي بين الطلاب والمعلمين، حفاظاً على سلامة وصحة أبنائنا الطلاب وجميع العاملين، مؤكداً تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة العقبات أمام العملية التعليمية.

شملت جولة المحافظ التي حضرها نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، ومحمد حسان متدرب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، ودكتور صفوت جارح وكيل مديرية التربية والتعليم، الدكتور علي عبدالسلام مديرإدارة المنيا التعليمية، تفقد مدارس: "المنيا الإعدادية، الثانوية الجديدة بالمنيا الجديدة، المنيا الرسمية للغات، الشهيد محمد وحيد حبشي الثانوية بنات".

كما أكد المحافظ ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وبعد دخول الطلاب إلى المدرسة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، كما وجه بتكثيف أعمال النظافة والتعقيم والتطهير لمداخل ومخارج وفناء المدرسة والطرقات والفصول.

ويصل عدد مدارس المحافظة إلى 3207 مدارس، وتضم مليونا و371 ألفا و686 طالبا.