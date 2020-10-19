مع قدوم الشتاء.. انتعاشة في مبيعات البطاطين وركود بسوق الدفايات

شهدت مبيعات البطاطين والدفايات، انتعاشة كبيرة بالأسواق، مع توقعات بوجود شتاء أكثر برودة، الفترة المقبلة.

وقال هشام عبدالشافي، أحد تجار سوق الموسكي، إن الأسواق شهدت إقبالا كبيرا على شرء البطاطين، خلال تلك الفترة، بنسبة تجاوزت 20%، وسط وفرة في المعروض، ووجود مخزون من العام الماضي، وزيادة طفيفة في السعر.

واشار "عبدالشافي" في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أن البطاطين الكوري والإسباني والتركي، الأكثر طلبا من جانب المستهلك المصري؛ إذ تتميز بملمسها الناعم، وتنوع أوزانها لتناسب كافة الأذواق، تبدأ من 4 كيلو حتى 9، وتتراوح أسعار البطانية الكوري، بين 550 إلى 950 جنيه، وأشهر أنواعها ماكوري.

فيما تباع "التركي"، بأسعار تتراوح بين 550 و750 جنيه، والبطانية الصيني بين 200 إلى 450 جنيه حسب الخامة، والشعبي المحلي، تبدأ الأسعار من 100 وتصل إلى 350 جنيها، أما سعر الاسباني ماركة مورا، ذات الطبقة الواحدة في مصر، تبدأمن 800 و900 جنيها.

في السياق ذاته، قال عماد دسوقي، مدير مبيعات بسوق عبد العزيز، إن الاقبال على شراء الدفايات لايزال محدودا، مضيفا أن أسعارها مستقرة هذا العام، وخاصة مع دخول موسم الشتاء، لافتا إلى أن هذا الموسم العام الماضي لم يحرك المبيعات، ما أدى إلى وجود مخزون.

وأوضح "دسوقي"، أن سعر الدفاية 2 شمعة 80 جنيهًا، ويتراوح سعر الثلاث شمعات ما بين 130 إلى 250 جنيهًا، حسب كل نوع منها، وذات الأربع شمعات ما بين 260 إلى 290 جنيهًا.

وأشار مدير المبيعات، إلى أنه يوجد نوع آخر من الدفايات يحتوى على 9 ريشة، يبلغ سعرها 700 جنيه، وأخرى تحتوى على بطارية 7 ريشة بـ700جنيه، و15 ريشة قدرة 2800 وات، بشاشة ديجتال، وصلت لـ750 جنيهًا، فيما وصل سعر بعض الدفايات إلى 1350 جنيهًا، حسب الماركة.

وتباع دفاية ديلونجي، بأسعار تتراوح مابين 370 و500 جنيه، فيما تباع الدفاية الزيت ديلونجي الكهربائية 10 ريشة، بسعر 800 جنيه، وديلونجي دفاية زيت 12 ريشة بـ1100 جنيه، وديلونجي دفاية زيت 9 ريشة بـ700 جنيه، وديلونجي دفاية زيت 7 ريشة بـ820 جنيه.