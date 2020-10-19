صور.. مسرحية "ريسايكل" تبدأ أولى ليالي العرض في مسرح الطليعة

افتتح الفنان شادي سرور، مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، مساء أمس الأحد، على المسرح بالعتبة، العرض المسرحي الجديد "ريسايكل".

و"ريسايكل" إنتاج الفرقة، فكرة وإخراج محمد الصغير، وسط حضور جماهيري كبير، مع تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، ضمن الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة المصرية، ومن المقرر أن يستمر العرض لموسم كامل، ساعتين يوميا، في تمام الثامنة، ما عدا الثلاثاء.

يذكر أن العرض المسرحي، من إنتاج ورشة الارتجال بمسرح الطليعة، التي أقيمت قبل فترة جائحة الكورونا، ولمدة أربعة أشهر، ودرب فيها محمد الصغير، ومناضل عنتر، وأحمد حمدي رؤوف، وسما إبراهيم، ومصطفى سليم، وتوقفت أثناء الجائحة، لتعود مرة اخرى عقب تخفيف الإجراءات الاحترازية.

ومسرحية "ريسايكل "، تتناول إعادة تدوير الإنسان المنتهية صلاحيته، وهل من الممكن أن يعود لإنسانيته مرة أخرى، من خلال مجموعة من الاسكتشات.

والعرض موسيقى أحمد حمدي رؤوف، دراما حركية مناضل عنتر، أزياء عبير البدراوي، صياغة وإخراج محمد الصغير.

وعلى جانب آخر، من المنتظر أن يبدأ عرض موسم جديد لمسرحية "الطوق والأسورة"، على خشبة مسرح الطليعة بقاعة صلاح عبدالصبور، بدءا من الخميس المقبل في تمام الساعة السابعة مساء، ويستمر لمدة 12 ليلة.

والمسرحية مأخوذة عن رواية الأديب يحيى الطاهر عبدالله، التي تحمل نفس الاسم، وتدور أحداثها في صعيد مصر، من حيث معاناة أسرة تعيش الحرمان والفقر، وتصبح ضحية للخرافات والخيالات الشعبية.

والمسرحية بطولة فاطمة محمد علي، ومحمود الزيات، ومارتينا عادل، وأحمد طارق، وأشرف شكري، وشريف القزاز، وشبراوي محمد، ومحمد حسيب، وسارة عادل، وسلمى عمر، وسارة مصطفى، ونائل علي، غناء كرم مراد، عازف الربابة إبراهيم القط وفرقته، ديكور محيى فهمي، أزياء نعيمة عجمي، رؤية موسيقية جمال رشاد، نحت أسامة عبدالمنعم، وإخراج ناصر عبدالمنعم.