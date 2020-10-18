الثقافة اليوم.. أمسية عن الحريات والفنون و"ريسايكل" على مسرح الطليعة

تحفل أجندة الثقافة اليوم بالعديد من الفعاليات الفنية والثقافية، فيعقد المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي؛ أمسية ثقافية بعنوان: "الفنون والحريات الدينية.. السينما والمسرح"؛ والتي تنظم بالتعاون بين لجنتي المسرح برئاسة الدكتور حاتم حافظ، والسينما برئاسة المخرج أمير رمسيس، وذلك في تمام السادسة مساء بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

ويدير الأمسية الدكتور محمود نسيم، ويشارك بها: الناقد الدكتور سيد إمام: دور المسرح في التأسيس للحريات الدينية "نظرة تاريخية"، والناقد والكاتب طارق الشناوي: كيف اقتربت السينما المصرية إلى تلك المساحة الدرامية في العلاقة مع الآخر "الدين والعقيدة واللون، والناقد الدكتور ياسر علام: دور المسرح في مكافحة التطرف ودعم التسامح الديني.

وتقام الندوة بقاعة المجلس الأعلى للثقافة؛ وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كما تقدم لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية بالمجلس ندوة: "أدوات العمل عن بعد في زمن ما بعد كورونا"، وذلك في تمام الثامنة مساء وتبث أنلاين من خلال برنامج زوم.

كما تبث الندوة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على يوتيوب.

ويفتتح المخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحى "ريسايكل" فى الثامنة والنصف من مساء على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة بالعتبة .

العرض من إنتاج فرقة مسرح الطليعة برئاسة الفنان شادى سرور، ويقدم العرض يوميا ماعدا يوم الثلاثاء، وهو نتاج ورشة ارتجال مسرح الطليعة التي أقيمت قبل فترة جائحة الكورونا لمدة أربعة أشهر، قام بالتدريب فيها محمد الصغير، مناضل عنتر، أحمد حمدى رؤوف، سما ابراهيم، مصطفى سليم، حيث توقفت اثناء جائحة الكورونا، لتعود مرة أخرى عقب تخفيف الاجراءات الاحترازية.

"ريسايكل" يتناول إعادة تدوير الإنسان المنتهية صلاحيته، وهل من الممكن أن يعود لإنسانيته مرة أخرى، من خلال مجموعة من الاسكتشات، العرض موسيقى أحمد حمدي رؤوف، دراما حركية مناضل عنتر، أزياء عبير البدراوي، صياغة وإخراج محمد الصغير .