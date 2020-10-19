محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير وتجميل الجزيرة الوسطى بشارع صلاح سالم

تفقد اللواءأعمال تطوير وتجميل الجزيرة الوسطى بشارع صلاح سالم والتى تشمل رفع كفاءة المسطحات الخضراء واللاند سكيب والانارة فى المنطقة الممتدة من نزلة كوبرى المطار حتى ميدان العباسية بطول ٨ كم .

وأشار محافظ القاهرة أن هذه المنطقة هى أول ما يقابل السائح عند قدومه إلى مصر مطالبًا بتكثيف التشجير وتوزيعه خاصة حول التمثال الأثرى الذى يتوسط الجزيرة الوسطى.

وأشار اللواء ايهاب الشرشابى رئيس هيئة نظافة أن أعمال التطوير تقوم بها الهيئة بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدنى وتتضمن استخدام الإضاءة الحديثة فى إبراز أعمال التشجير