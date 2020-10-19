سفير مصر بالمغرب: الحفاوة بالأهلي والزمالك تعكس ودية علاقتنا بالرباط

أشاد السفير أشرف إبراهيم، سفير مصر في المغرب، بالأجواء التي ترافق مباراتي الأهلي والزمالك، أمام فريقي الوداد والرجاء بالرباط، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وكذلك نادي "بيراميدز".

وقال السفير أشرف إبراهيم، في تصريح لـ"الوطن"، إن "الحفاوة الملاحظة في استقبال الأندية المصرية الثلاثة تعكس طبيعة العلاقات الودية والتاريخية بين الشعبين المصري والمغربي".

وأضاف السفير، إن "الأمر ليس فقط مرتبطا بالمستوى الرسمي، وإنما حتى على الصعيد الشعبي والجماهيري، خصوصا وأن العلاقات بين القاهرة والرياض تاريخية، وهناك كثير من المصريين أصولهم مغربية استقروا في مصر".

وعاد السفير المصري ليؤكد على ودية العلاقات بين الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أنه حتى الجماهير المغربية تحسن استقبال نظيرتها المصرية.

وحظيت بعثات الفرق المصرية، باهتمام كبير وحفاوة استقبال من قبل الجانب المغربي، ما جعل المباريات تقام وسط أجواء إيجابية.

وسجل ممثلا الكرة المصرية، حضورا مميزا في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم؛ إذ نجح الأهلي في قطع خطوة كبيرة نحو المباراة النهائية، بالفوز على فريق الوداد المغربي بهدفين نظيفين.

كما نجح الزمالك أيضا في اقتناص فوز ثمين خارج الأرض على فريق الرجاء، بطل الدوري المغربي، بهدف نظيف أحرزه المغربي أشرف بن شرقي، ليضع هو الآخر قدما في المباراة النهائية للبطولة.

وسيحسم العبور إلى المباراة النهائية بعد أيام، إذ يستقبل الأهلي الوداد في مباراة العودة أملا في الوصول إلى النهائي والتتويج بالبطولة التاسعة، والزمالك يستقبل الرجاء أيضا أملا في العبور إلى المباراة النهائية، واقتناص لقبه السادس الغائب عن دولاب جوائز النادي منذ نحو 20 عاما.

جدير بالذكر، أن المباريات أقيمت دون حضور جماهيري، في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.