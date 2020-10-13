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بعثة الزمالك تغادر القاهرة إلى المغرب على متن طائرة خاصة

بعثة الزمالك تغادر القاهرة إلى المغرب على متن طائرة خاصة

كتب:

أيمن حمزة
04:30 م | الثلاثاء 13 أكتوبر 2020
بعثة الزمالك تغادر القاهرة إلى المغرب على متن طائرة خاصة

بعثة الزمالك تغادر القاهرة إلى المغرب على متن طائرة خاصة

غادرت مطار القاهرة الدولي، عصر اليوم، بعثة فريق نادى الزمالك، فى طريقها إلى العاصمة المغربية الدار البيضاء، على متن طائرة خاصة، استعدادا لمواجهة الرجاء البيضاوي في الدور قبل النهائي لبطولة دوري الأبطال الأفريقي.

وأكدت مصادر بالمطار، وصول فريق نادي الزمالك إلى مبنى الركاب رقم 2، واستقبل فريق من العلاقات العامة برئاسة الدكتور طارق إسماعيل مدير الإدارة الفريق، وأشرف على إنهاء إجراءات سفره على متن طائرة خاصة.

كان لاعبو الزمالك، أجروا تحاليل "كورونا" للتأكد من سلامتهم قبل السفر إلى المغرب، وجاءت نتيجة التحاليل سلبية، وغادر مع بعثة الفريق كل من كابتن "شيكابالا، ومحمد عبدالشافي"، رغم إصابتهما، وذلك لتحفيز لاعبي الفريق في لقائهم الهام.

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