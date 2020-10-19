حظر تجوال في تونس من الغد لمواجهة كورونا

قررت السلطات التونسية، فرض حظر تجوال اعتباراً من غد الثلاثاء، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وفقاً لما ذكرته قناة "العربية" في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وفوّضت السلطات الولاة بفرض حظر التجوال وفق الضرورة بسبب كورونا.

وأعلنت وزارة التربية التونسية، أنّ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الوسط المدرسي، بلغ 1161 حالة بين طلاب ومعلمين وعاملين، وعدد الحالات المشتبه في إصابتها بلغ 3146 حالة، في 589 مؤسسة تعليمية.

وأوضحت الوزارة التونسية، في بيان عنها، أنّ عدد التلاميذ المصابة بلغ 513 تلميذًا و510 معلمين، و101 كادر، إضافة إلى 37 إصابة في صفوف العاملين، مضيفة أنّ إجمالي حالات الاشتباه بلغ 3146، مقسمة بين 2249 تلميذًا، و676 معلمًا، و158 كادرًا، و63 حالة بين العاملين.

يذكر أنّ تونس تشهد انتشارًا سريعًا لفيروس كورونا المستجد، إذ أعلنت وزارة الصحة التونسية في آخر إحصائية، أنّ العدد الإجمالي للإصابات بلغ منذ بداية الجائحة 31259 شخصًا.