موعد انتخابات المصريين في الخارج.. بعد بدء إجراءات التصويت

تنطلق إجراءات التصويت في الانتخابات البرلمانية للمصريين في الخارج اليوم، حيث بدأت عملية طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع إلى البعثة الدبلوماسية في الجولة الأولى لدوائر محافظات المرحلة الأولى، في انتظار بدء عملية التصويت يوم الأربعاء المقبل، بعد إغلاق باب الدعاية الانتخابية في محافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتي تضم 14 محافظة، منذ أمس 18 أكتوبر الحالي، فيما تبدأ لمرشحي المرحلة الثانية في 19 أكتوبر حتى 1 نوفمبر المقبل.

وبدأت فعاليات غرفة عمليات وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020 للمصريين بالخارج، بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الهجرة، اليوم الاثنين، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، لمتابعة كل الاستفسارات والتساؤلات حول عملية التصويت، والرد عليها بمختلف وسائل التواصل، حيث يبدأ المصريون بالخارج اليوم طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع لمقر البعثات الدبلوماسية الخاصة بكل دولة.

مواعيد انتخابات المصريين في الخارج

بالنسبة لدوائر محافظات المرحلة الأولى، بدأت إجراءات الانتخاب بطباعة وإرسال بطاقات الاقتراع إلى البعثة الدبلوماسية في الجولة الأولى من الساعة التاسعة صباح اليوم وتستمر حتى التاسعة من مساء الغد الثلاثاء الموافق 20 اكتوبر، وفي حالات الإعادة من الساعة التاسعة صباح يوم الخميس الموافق 19 نوفمبر المقبل حتى الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة الموافق 20 نوفمبر وذلك بالتوقيت المحلي للدولة المقيم بها الناخب، حسب الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.

الأربعاء موعد انتخابات الخارج بمحافظات المرحلة الأولى والإعادة 21 نوفمبر

وينطلق الاقتراع في انتخابات مجلس النواب بالخارج، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر الحالي، بينما تجرى في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن نتيجة المرحلة الأولى في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020.

وجولة إعادة في انتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج تبدأ 21 نوفمبر وتجري جولة الإعادة في المرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والاثنين 21، و22، و23 نوفمبر 2020، على أن تجرى داخل مصر أيام الاثنين والثلاثاء، 23، و24 نوفمبر 2020، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية للمرحلة في موعد أقصاه 30 نوفمبر المقبل.

2 نوفمبر انطلاق انتخابات الخارج للمرحلة الثانية والإعادة 5 ديسمبر

أما بالنسبة لدوائر محافظات المرحلة الثانية للانتخاب فيبدأ موعد طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع إلى البعثة الدبلوماسية في الجولة الأولى من الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين الموافق 2 نوفمبر ويستمر حتى الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء التالي الموافق 3 نوفمبر المقبل وفي حالات الإعادة من الساعة التاسعة صباح يوم الخميس الموافق 3 ديسمبر المقبل حتى الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر 2020 وذلك بالتوقيت المحلي للدولة المقيم بها الناخب.

وتجرى المرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة 4، و5، و6 نوفمبر 2020، وعلى أن تجري داخل مصر 7، و8 نوفمبر 2020، وتعلن النتيجة في موعد أقصاه يوم الأحد 15 نوفمبر المقبل.

وتنطلق جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين في الخارج أيام 5، و6، و7 ديسمبر المقبل، على أن تجرى في الداخل يومي 7، و8 ديسمبر، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية في موعد أقصاه يوم الاثنين 14 ديسمبر 2020.

"الوطنية للانتخابات": لن يقبل إرسال أي أصوات خارج التواريخ المحدّدة

وبحسب الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، لن يقبل إرسال أي أصوات خارج هذه التواريخ، علماً بأنه سوف تستمر البعثات الدبلوماسية في استقبال أصوات الناخبين في الجولة الأولى بالنسبة لدوائر محافظات المرحلة الأولى حتى الساعة التاسعة مساء من يوم الجمعة الموافق 23 أكتوبر2020 وفي حالات الإعادة حتى الساعة التاسعة مساء يوم الإثنين الموافق 23 نوفمبر.

كما تستمر البعثات الدبلوماسية في استقبال أصوات الناخبين في الجولة الأولي لدوائر محافظات المرحلة الثانية للانتخاب حتي الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة الموافق 6 نوفمبر2020 وفي حالات الإعادة حتي الساعة التاسعة مساء يوم الإثنين الموافق 7 ديسمبر المقبل.

وتضم محافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.

وتضم محافظات المرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد على 5% من الأعضاء.