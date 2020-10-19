عاجل.. تسليم فتاة الجيزة المتهمة في "معاشرة شقيقها التوأم" إلى عمتها

قررت النيابة العامة إخلاء تسليم فتاة الجيزة المتهمة في واقعة المعاشرة الجنسية مع شقيقها التوأم ووالدها، إلي عمتها وأخذت عليها تعهدًا بحسن رعايتها، وشمل قرار النيابة العامة إيداع الشقيق التوأم للفتاة مؤسسة الأحداث.

كما قررت النيابة حبس الأب لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهم ممارسة الجنس مع ابنته حتى الحمل منه ثم الولادة، والشروع في قتل رضيعها.

وطوال 4 ساعات متصلة قضاها المتهمون أمام النيابة العامة التي نسبت للأب والابن تهم الخروج على قيم المجتمع وممارسة الجنس مع ابنته القاصر، والشروع في قتل الرضيع ثمرة الخطيئة للفتاة.

انكشفت الجريمة المفزعة بعدما نجح المارة في الإمساك بالأب وهو يلقى طفلًا رضيعًا في الزراعات، وأنقذ الطفل وجرى إيداعه في أحد المستشفيات لتتوالى المفاجآت في القضية بأن الرضيع ثمرة الخطيئة مع ابنته.

حكى الشقيق التوأم للفتاة تفاصيل الجريمة النكراء مفادها أن والده انفصل عن والدته منذ عام ونصف العام، وأنه أدمن مشاهدة الأفلام الإباحية، وأن شقيقته ضبطته يوما بمشاهدة فيلم، فأقنعها وبدأ فى تقليد هذه النوعية من الأفلام، وأن والدهما مارس الرذيلة مع ابنته أيضًا، حتى شعرت بإعياء، واكتشفا أنها حامل.

أفادت تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، بأن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ من أهالي منطقة منشأة القناطر، يفيد بضبط مزارع 52 عاما، في أثناء محاولته التخلص من رضيع وإلقائه في الترعة.

وانتقلت قوة من المباحث تحت إشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد علاء فتحي رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، أن الأب حاول التخلص من طفل ناتج عن علاقة غير شرعية بين ابنه وابنته التوأم، وأنه كان على علم بتلك العلاقة، وانتظر حتى أنجبت الابنة الطفل، وقام بحمله عقب ولادته بـ24 ساعة وحاول التخلص منه.