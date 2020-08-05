رفضت معاشرة زوجها فهشم رأسها.. القصة الكاملة لجريمة هزت المنصورة

"رفضت معاشرته فتخلص منها"، هكذا سجلت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية واعترافات الزوج أثناء التحقيق في واقعة العثور على ربة منزل مقتولة داخل شقتها بمنطقة المجزر بمساكن العبور بالمنصورة.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن الزوج المنسوب إليه تهمة القتل العمد لزوجته نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب رفض الزوجة - المجنى عليها - إقامة علاقة جنسية معه، وتطورت إلى تشابك بالإيدي مما دفع الزوج للإمساك برأسها وقام بتهشمها في السرير عدة مرات حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

تمكنت القوات من ضبط الزوج وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة بالواقعة، وانتقلت لإجراء معاينة ومناظرة للجثة، وقررت عرض الجثة على الطب الشرعى لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، وقررت حبس الزوج لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات ولاتزال التحقيقات مستمرة.

ذكرت التحريات والتحقيقات أن بداية الواقعة كانت بتلقي اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث، يفيد باستقبال مستشفى المنصورة جثة فتاة نتيجة التعدى عليها فى أماكن متفرقة بجسدها.

بمجرد تلقى البلاغ، انتقلت قوة أمنية من قسم أول المنصورة، وتبين أن المجنى عليها تدعى "ف" 35 عاما، ربة منزل، مصابة بكدمات وتهشم فى الرأس، وبإجراء التحريات وتقنين الإجراءات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها ويدعى "ط" 31 عاما، تعدى عليها بالضرب وضربها في السرير بعد رفضها ممارسة العلاقة الحميمة معه، تم التحفظ على المتهم، وإحالته للجهات المختصة التى تباشر التحقيق.