أرمينيا: تركيا تستهدف من الحرب في كاراباخ السيطرة على الغاز

قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إن هدف تركيا من الحرب في إقليم كاراباخ السيطرة على خطوط إمدادات الغاز إلى أوروبا.

وقال باشينيان ـ وفقا لما كتبه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين ـ إن المعارك في إقليم "كاراباخ" تدور من أجل تحديد وضعه القانوني، مضيفا أنه تم استنفاد كل المحاولات وآخرها في عام 2011 في "قازان"، حيث عقدت قمة روسيا وأذربيجان وأرمينيا، التي انتهت دون التوصل إلى اتفاق على المبادئ الأساسية للوضع القانوني للإقليم المتنازع عليه.

ويشهد إقليم "كاراباخ" معارك منذ يوم 27 سبتمبر الماضي، بين أذربيجان وأرمينيا، خلّفت مئات القتلى والجرحى من الطرفين.

وكانت أرمينيا، أعلنت مساء السبت، أنها توصلت إلى اتفاق حول هدنة إنسانية مع أذربيجان، اعتبارًا من منتصف الليل.

وذكرت وزارة الخارجية الأرمنية، في بيان: "اتفقت جمهورية أرمينيا وجمهورية اذربيجان على هدنة إنسانية اعتبارًا من الساعة 00:00 من يوم 18 أكتوبر بالتوقيت المحلي"، وفقًا لقناة "روسيا اليوم".

وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار تم اتخاذه تطبيقًا للبيان المشترك الصادر يوم 1 أكتوبر عن رؤساء روسيا، فلاديمير بوتين، والولايات المتحدة، دونالد ترامب، وفرنسا، إيمانويل ماكرون، وبيان رؤساء مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا الصادر يوم 5 أكتوبر، وبيان موسكو يوم 10 أكتوبر.

وفي وقت سابق، أفادت موسكو بأن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أجرى محادثات هاتفية مع نظيريه الأذربيجاني، جيحون بيراموف، والأرمني، زوغراب مناتساكانيان لبحث الأزمة بينهما .

يأتي ذلك بعد أن أعلنت الحكومة الأذربيجانية عن مقتل 13 شخصًا على الأقل وإصابة 52 آخرين جراء قصف صاروخي استهدف ليل السبت كنجه، ثاني أكبر مدن البلاد، من داخل أراضي أرمينيا.