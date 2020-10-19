 أستاذ بجامعة أسيوط يفوز بمنصب أمين الجمعية الدولية لجراحات العظام

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن فوز الدكتور حاتم جلال زكي، الأستاذ بقسم جراحة العظام والكسور بكلية الطب، فى انتخابات أمين الصندوق للجمعية الدولية لجراحات العظام SICOT، ليكون أول طبيب مصري يفوز بهذا المنصب الدولي الهام، بعد فوزه في الانتخابات ضد منافسه البلجيكي.

وهنأ رئيس جامعة أسيوط في بيان رسمي، الدكتور "حاتم جلال" على فوزه فى الانتخابات، ما يُعد فخراً وتعزيزاً لمكانة جامعة أسيوط الدولية بصفة عامةً وقسم جراحة العظام والكسور بالجامعة الذي يحظى بمكانة كبيرة على المستويين المحلى والدولي، وأشار إلى أن الدكتور عصام الشريف، الأستاذ المتفرغ بقسم جراحة العظام، يشغل أيضًا منصب نائب رئيس الجمعية عن منطقة إفريقيا والشرق الأوسط.

من جانبه، أعرب الدكتور حاتم جلال زكي، عن سعادته بهذا المنصب لما تمثله الجمعية الدولية لجراحة العظام والإصابات من أهمية بالغة على الصعيد الدولي، حيث تُعد واحدة من أكبر وأعرق الجمعيات المتخصصة فى ذلك المجال على مستوى العالم ويرجع تاريخ إنشائها إلى 90 عاماً مضت وتضم عددًا كبيرًا من أساتذة جراحة العظام الأعضاء من 110 دول ومقرها الرئيسي بلجيكا.

وأكد على دورها الساعي إلى تعزيز النهوض بطب جراحة العظام والكسور على الصعيد الدولي وتطوير الرعاية الصحية المقدمة لمرضاه، من خلال كثير الأنشطة الطبية والمؤتمرات العلمية التي تحقق أهدافها وتخدم أعضائها.