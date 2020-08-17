أستاذ بجامعة أسيوط ضمن فريق طبي مصري لعلاج مصابي انفجار مرفأ بيروت

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، إيفاد الجامعة للدكتور محمد عبدالحميد مرسي، الأستاذ بقسم جراحة العظام والمفاصل بالجامعة، ضمن الفريق الطبي الذي وصل إلى العاصمة اللبنانية، للمشاركة في علاج المصابين من ضحايا انفجار مرفأ بيروت.

وأشار رئيس جامعة أسيوط، إلى أن تلك المشاركة تأتى تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بضرورة تكاتف الجهود من أجل دعم الشعب اللبناني، وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على وقوف كافة قطاعات الدولة المصرية الى جانب الشعب اللبناني فى محنته.

وأكد استعداد جامعة أسيوط لإيفاد مزيد من أبنائها الأطباء فى مختلف التخصصات، للمساهمة فى ذلك العمل الانسانى ودعم الجهود الطبية المقدمة لمصابي وجرحى التفجير إذا لزم الأمر، وذلك تحت إشراف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي.

وأضاف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، أن إيفاد الجامعة للدكتور محمد عبد الحميد تم بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك ضمن وفد طبي يضم عددًا من أساتذة كليات الطب من عدة جامعات مصرية، وبرئاسة الدكتور مجدي السبع رئيس جامعة طنطا، والذى وصل صباح أول أمس السبت الى مطار رفيق الحريري الدولي، موضحًا أنه من المقرر أن يساهم الدكتور محمد عبد الحميد متطوعًا فى علاج الحالات التى تعاني من إصابات وكسور فى العظام، مع إجراء العمليات الجراحية للحالات التى تستدعي ذلك بمركز الرعاية الصحية التابع لجامعة بيروت العربية.