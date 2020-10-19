الهجان يقود حملة لإزالة الإشغالات والأسواق العشوائية بالقليوبية

قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مساء أمس، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والأسواق العشوائية وأماكن التجمعات بمدينة بنها بمنطقة الرياح التوفيقي وميدان وابور الثلج وعزبة السوق وأسفل كباري الرياح التوفيقي بمدينة بنها، وذلك في إطار الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها المحافظة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وشهدت الحملة إزالة عدد كبير من الإشغالات ورفع الباعة الجائلين الذين كانوا يجهزون لسوق الإثنين اليوم، والذي ظل يمثل أزمة حادة للمواطنين في هذا اليوم بمنطقة الحرس الوطني والرياح التوفيقي، والذي قرر المحافظ إيقافه مؤقتا لمنع التجمعات، كما تم التنبيه علي الباعة بعدم الافتراش مرة أخرى وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً، كما كلف المحافظ خلال الحملة رئيس المدينة بالمتابعة الجيدة للمكان المخصص لإقامة السوق حتى لا يعود الباعة مرة أخرى.

وتوجه الهجان إلى حي غرب شبرا الخيمة لتفقد أعمال الحفر القائم حاليا لعمل شبكة صرف للأمطار علي الطريق الزراعي، إبتداءً من كوبري مشاة ميت نما حتى ميدان المؤسسة بتكلفة مليون و300 ألف جنيه، والتى تتم تحت إشراف شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية

جاءت الجولة بحضور كل من المهندس علي عبد الستار رئيس مجلس مدينة بنها واللواء مجدي العناني رئيس مدينه شبرا الخيمة واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة.

في وقت سابق أجرى المحافظ جولة تفقدية لعدد من مواقف السيارات العمومية والأقاليم بمدن (بنها و شبرا الخيمة والخصوص)، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وإلزام المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات، حيث قام المحافظ بتفقد موقف بنها العمومي ومواقف مسطرد أول وثاني بحي شرق شبرا الخيمة ، ومواقف المؤسسة وكلية الزراعة والزهور بحي غرب شبرا الخيمة والموقف العمومي بالخصوص.

وشدد المحافظ على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية، لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون