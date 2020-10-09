محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة الإشغالات بمدينة بنها

قاد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، حملة مكبرة، اليوم، بشوارع مدينة بنها لإزالة الاشغالات من جانبى الطريق حفاظًا على السيولة المرورية وتحقيق الانضباط داخل شوارع المدينة، ورفعت شرطة المرافق عربات الباعة الجائلين ومقاعد المقاهي الخارجة على حدود التنظيم للحفاظ على حق المواطن في الطريق.

وخلال الحملة، جرى إزالة العديد من الاشغالات والمخالفات والحواجز الموضوعة بنهر الطريق، والباعة الجائلين والفروشات المخالفة، وفتح الشوارع أمام الحركة المرورية والتحفظ على عدد من "الفاترينات" وصادرت إدارة الاشغالات المضبوطات وأودعتها مخازن المدينة.

وقال المحافظ إن الحملة جاءت استجابة لشكاوى المواطنين من وجود زحام بالمدينة ناتج عن إشغالات الباعة الجائلين وتعدي المحال والمقاهي على نهر الطريق، مؤكداً أن المحافظة تواصل تكثيف تلك الحملات بصفة مستمرة لتيسير حركة المرور بالمدينة.