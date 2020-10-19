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مدبولي يقرر ضم اللواء سامي علي لعضوية "وكالة الفضاء المصرية"

كتب:

الوطن
01:01 م | الإثنين 19 أكتوبر 2020
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم 2073 لسنة 2020، بضم السيد اللواء سامى على شديد على، إلى عضوية مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية ممثلاً عن وزارة الدفاع للمدة المتبقية لمجلس الإدارة الصادر بتشكيله قرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 2019 المشار إليه، وذلك بدلًا من السيد اللواء أحمد رشدي إبراهيم السيد.

ونشرت الجريدة الرسمية، القرار اليوم، وجاء نص القرار كالتالي:

 

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