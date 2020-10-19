الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جديدة بشأن "العامة للرقابة المالية"

أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا رقم 146 لسنة 2020، بشأن مد مهلة توفيق أوضاع مزاولي نشاط التمويل الاستهلاكي.

وأصدر "عمران" القرار رقم 147 لسنة 2020، بشأن مد المهلة الممنوحة للجنة التأسيسية للاتحاد المصري للأوراق المالية.

كما أصدر الدكتور محمد عمران، القرار رقم 158 لسنة 2020، بشأن معايير الملاءة المالية للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري.

ونشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وكان كالتالي: