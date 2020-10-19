انتحار شاب شنقاً بسبب مروره بضائقة مالية في القناطر

أقدم شاب في بداية العشرينات من عمره على التخلص من حياته، بشنق نفسه داخل غرفة نومه داخل منزله بقرية "أبوالغيط"، التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، مستخدماً حبل غسيل علقه في سقف الغرفة، بسبب مروره بضائقة مالية.

تلقى مدير امن القليوبية، اللواء فخر الدين العربي، إخطاراً من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، العميد محمد غيث، بورود بلاغ من أهالي قرية "أبوالغيط"، دائرة المركز، بانتحار شاب بشنق نفسه داخل منزل أسرته بالقرية، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين.

انتقلت على الفور قوة من الشرطة، بقيادة مدير المباحث الجنائية، اللواء حاتم حداد، ورئيس المباحث، العميد خالد المحمدي، ورئيس مباحث المركز، المقدم أسامة مشهور، وبمناظرة الجثة تبين أنها لشاب فى العشرينات من عمره، ولا توجد أي إصابات ظاهرية بها، ووجود حبل غسيل ملفوفاً حول رقبته.

وبسؤال أسرته أقروا بأنه كان يمر بأزمة مالية في الفتره الأخيرة، وفوجئوا بانتحاره صباح اليوم، وأفادت زوجته بأنه دخل في حالة نفسية سيئة، خلال الفترة الأخيرة، نتيجة مروره بضائقة مالية وتراكم الديون عليه، وأضافت أنها فوجئت باكتشاف جثته معلقة في سقف الحجرة، فهرعت لطلب المساعدة من الأهالي، إلا أنه كان قد فارق الحياة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، ونقل الجثة إلى مستشفى القناطر الخيرية، حيث جرى التحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وأمر المستشار محمد فايد، رئيس نيابة القناطر بانتداب الطبيب الشرعي لمناظرة وتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وعما إذا كانت توجد شبهة جنائية من عدمه، والتصريح بدفن الجثة بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية.