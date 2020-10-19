التضامن تفتتح أول مركز لعلاج الإدمان مجانا بالفيوم: يخدم 4 آلاف مريض

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مركز علاج الإدمان بالمحافظة بالتعاون مع جامعة الفيوم، وبحضور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

يأتي افتتاح مركز علاج الإدمان بالفيوم كأول مركز حكومي بالمحافظة يقدم خدمات علاج الإدمان بالمجان، ووفقا للمعايير الدولية، وبما يتسق مع توجهات الدولة بتحقيق التنمية الشاملة لمحافظات الصعيد، حيث تبلغ نسبة التعاطي بمحافظة الفيوم ما يقرب من 3% في الفئة العمرية من 12 إلى 60 سنة.

جاء ذلك خلال زيارة الوزيرة لمحافظة الفيوم لمتابعة برامج ومشروعات الوزارة بالمحافظة

2900 طلب علاجي من أبناء محافظة الفيوم خلال 9 شهور

وأكدت "القباج" أن الخط الساخن لعلاج الإدمان بالصندوق تلقى 2900 طلب علاجي من أبناء محافظة الفيوم خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 سبتمبر من العام الحالي، مشيرة إلى معاناة هؤلاء المرضى من مشقة السفر لتلقي خدمات العلاج بمحافظتي القاهرة والمنيا باعتبارهما أقرب المحافظات التي تم تحويل المرضي إلي مراكزهما العلاجية.

ولفتت إلى أنه تم تجهيز المركز وفقاً لمعايير الجودة في مجال علاج الإدمان من خلال إشراف طبي من كلية طب جامعة الفيوم، ويضم 31 سريراً بالحجز الداخلي "9 أسرة لسحب المخدر، و22 سريراً للتأهيل"، بالإضافة إلى غرفة اجتماعات للتأهيل النفسي والاجتماعي "علاج جمعي" وصالة طعام، وصالة تأهيل رياضي تشمل "جيم، وبلياردو، وتنس طاولة"، بالإضافة إلى 2 عيادة خارجية، ومن المتوقع أن يستفيد من الخدمات العلاجية بهذا المركز ما يقرب من 4000 مريض إدمان سنوياً من أبناء محافظتي الفيوم وبني سويف، وذلك على مستوى العيادات الخارجية والحجز الداخلي.

وأضافت أن المركز يمثل حلقة مهمة في سلسلة التعاون مع الجامعات ومستشفياتها، حيث يصل عددها إلى 5 مستشفيات، وهي "مركز الطب النفسي بمستشفى قصر العيني بجامعة القاهرة، مركز الطب النفسي بمستشفى الدمرداش بجامعة عين شمس، مركز الطب النفسي بمستشفى كلية طب المنصورة بجامعة المنصورة، مركز الطب النفسي بكلية الطب جامعة الأزهر، بالإضافة إلى مركز جامعة الفيوم".