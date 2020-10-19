قصة أوكراني عشق مصر فقبل ترابها وسوق لها سياحيا في الخارج

حبه لمصر جعله يتردد عليها بصفة منتظمة أكثر من مرة سنويا، ولم يمنعه عن الاستمرار سوى إيقاف الطيران قبل شهور منذ جائحة كورونا، وعقب قرار فتح حركة الطيران لاستقبال السياحة الخارجية، كان أول السائحين القادمين من أوكرانيا على متن أول رحلة طيران قادمة من العاصمة كييف، وبمجرد نزوله من سلم الطائرة قبّل أرض مطار مرسي علم، كما جعله حبه الشديد لمصر يسوق للمدن المصرية السياحية في سوق السياحة الأوكراني.

"أجور زاخارينكو " سائح أربعيني العمر، يحمل الجنسية الأوكرانية، عشق مصر فقبل ترابها بعد طول غياب استمر لأكثر من سبعة أشهر، نظرا لتوقف حركة الطيران منذ جائحة كورونا إبان؛ شهر مارس الماضي، وعقب عودته لمصر عبر مطار مرسي علم، اصطحب معه عددا من ممثلي شركات السياحة الأوكرانية لتسويق فنادق مرسي علم في الأسواق السياحية الأوكرانية، لجذب أكبر عدد من السائحين الأوكران إلى فنادق مرسى علم، والتي يعشقها ويتردد عليها أكثر من مرة سنويا.

حسب عاطف عثمان مدير عام إحد الفنادق السياحية بمرسى علم، في حديثه لـ "الوطن"، فإن "أجور زاخارينكو" الذي يحمل الجنسية الأوكرانية ويعشق أرض مصر، جاء مرسى علم لأول مرة منذ سنوات، ومن حينها يتردد على فنادقها سنويا، ومن شدة حبه لمصر قرر التسويق لها سياحيا حيث أنه يعمل في إحدى شركات السياحة الأوكرانية.

وعقب إعادة فتح حركة الطيران الخارجية، جاء "أجور"، إلى مرسى علم، على متن أولى رحلات الطيران القادمة من العاصمة الأوكرانية، كييف، واصطحب معه عددا من العاملين في شركات السياحة الأوكرانية للتسويق لفنادق مرسى علم فى سوق السياحة في بلاده، مشيدا بجو مصر الرائع والآمن الذي تنعم به والإجراءات الوقائية التي تتبعها الفنادق لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار الخبير السياحي عصام علي، أن فنادق مرسى علم استقبلت أول رحلة طيران قادمة من أوكرانيا، قبل أيام قليلة، مؤكدا على عودة السياحة الأوكرانية بقوة عقب جائحة كورونا مشيراً إلى أن ممثلي 50 شركة سياحية أوكرانية، كشفوا عن زيادة أعداد السائحين للمنتجعات السياحية للبحر الأحمر فى الموسم السياحى الشتوى المقبل، وذلك خلال مشاركتهم فى ورشة العمل التي استضافتها الغردقة للتعرف على إمكانيات ومقومات الفنادق والقرى السياحية فى ظل الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.