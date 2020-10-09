مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين على متن 15 رحلة

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، رحلة عبر الخطوط التشيكية، ابتداء من السابع عشر من شهر أكتوبر الجاري، في أول عودة لهم بعد انقطاع حركة الطيران منذ انتشار جائحة كورونا.

وكشف عاطف عثمان مدير عام أحد الفنادق السياحية بمرسى علم، أن الفنادق استقبلت العديد من السائحين على متن عدد من رحلات الطيران تزامنًا مع قرار الدولة بعودة حركة الطيران لاستقبال السياحة الخارجية.

وأوضح عثمان لـ"الوطن"، أنه من المقرر أن تستقبل مرسى علم 15 رحلة طيران من عدة دول أوروبية بمعدل خمسة رحلات أسبوعيًا من بولندا وثلاثة رحلات من سويسرا على متن الخطوط السويسري وثلاثة رحلات أسبوعيًا من فرنسا ومثلهم من أوكرانيا.

وفي السياق ذاته، قال الخبير السياحي عصام على أن المدن المصرية نجحت في استعادة السياحة الخارجية، حيث استقبلت الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجر وصربيا ومولدفا ومقدونيا وسويسرا وبولندا ورومانيا وبلغاريا وفرنسا وقريبا التشكيك.

وأكد، أن ذلك بفضل نجاح الإجراءات الوقائية في الفنادق وتسهيل إجراءات تحليل PCR في المطارات المصرية، والجهد والسعي المبذول من الحكومة المصرية المتمثلة في وزير السياحة والآثار دكتور خالد العناني بجولاته الخارجية والداخلية.

وأضاف الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن فرق طبية من الحجر الصحي والطب الوقائي تجري الكشف الطبي على جميع الركاب وإخضاعهم للتحاليل الفورية والفحوصات وإجراء مسحة الـ pcr للسائحين الذين لا يحملون شهادة تفيد بإجراء تحليل قبل وصولهم بـ٧٢ ساعة، للتأكد من خلوهم من أي إصابات بكورونا.