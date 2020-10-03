مطار مرسى علم يستقبل أول رحلة طيران قادمة من فرنسا بـ97 سائحا

استقبل مطار مرسى علم الدولي، منذ قليل، أول رحلة طيران قادمة من فرنسا على متنها 97 سائحًا، وذلك بعد توقف دام سبعة شهور منذ جائحة كورونا.

واستقبل مسؤولو مطار مرسى علم الدولي، وأجهزة محافظة البحر الأحمر، الطائرة بالورود ورشها بالماء طبقًا لبروتوكول المطارات، وتم إنهاء إجراءات الوصول لجميع الركاب وإخضاعهم للتحاليل الفورية والفحوصات الطبية.

وأجرت فرق طبية من الحجر الصحى والطب الوقائي، برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، الكشف الطبي على بعض الركاب ممن لا يحملون شهادة تفيد بإجراء تحليل قبل وصولهم بـ72 ساعة، وذلك للتأكد من خلوهم من أي إصابات بكورونا.

وأشار أسامة منير عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر، أن مطار الغردقة سيستقبل رحلة طيران أخرى قادمة من فرنسا على متنها عدد من السائحين، موضحًا أن هاتين الرحلتين تعدان أولى الرحلات السياحية القادمة من باريس منذ تعليق رحلات الطيران في مصر مارس الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ولفت إلى أن مطاري مرسى علم والغردقة سيستقبلان رحلات طيران قادمة من فرنسا كل يوم سبت من كل أسبوع.

يُذكر أن مطار الغردقة ومرسى علم الدولي استقبل عددًا من رحلات الطيران، تزامنًا مع قرار الدولة بعودة حركة الطيران الخارجي من عدة دول أجنبية، تقل الألاف من جنسيات مختلفة من دول أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا والمجر وصربيا ومقدونيا ومولدفا ورومانيا وبولندا وبلغاريا.