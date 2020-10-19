راقصة مهرجان إخواتي: كنت رايحة أعمل ضوافري قُلت أبسط الناس

أعربت الراقصة البرازيلية لوردينا عن سعادتها بتفاعل الجمهور مع الفيديو الذي ترقص فيه على مهرجان إخواتي لفرقة الصواريخ، مشيرة إلى أنه جاء عن طريق الصدفة.

وقالت لوردينا، لـ"الوطن"، إنها كانت في أحد مراكز التجميل البرازيلية في القاهرة من أجل الخضوع لعدد من جلسات العناية بالأظافر والشعر ورقصت على المهرجان من أجل إسعاد الموظفين العاملين في المكان.

وأثارت الراقصة لوردينا، جدلاً واسعا على مدار الساعات الماضية، بعد ظهورها في مقطع مصور، ترقص على نغمات مهرجان "إخواتي"، داخل أحد صالونات التجميل.

وحظيت السيدة بإعجاب كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ اعتقد البعض أنها راقصة محترفة، فضلا عن قدرتها على صنع حالة من البهجة في المكان، حسب قول البعض.

من جانبه، أعرب مطرب المهرجات شحتة كاريكا، في تصريح لـ"الوطن" عن سعادته البالغة، بنجاح مهرجان "اخواتي" وتفاعل الجمهور معه؛ إذ تجاوزت مشاهداته نحو 45 مليون مشاهدة في أقل من شهرين، لافتًا إلى أن قطاعاً كبيراً من الشباب صار يُردد المهرجان أغلب الوقت.

ونوه شحتة كاريكا بمقطع الفيديو الخاص بالسيدة، وتفاعل السيدات اللاتي تواجدن معها في صالون التجميل، وكذلك الانتشار الذي حققه المقطع المصور، قائلًا: "المهرجان عامل قلبان جامد"، موجهًا الشكر إلى الجمهور لإعجابهم الشديد بالمهرجان.

وأكد "كاريكا"، أنه يعمل حاليًا على مهرجانات جديدة، ومن المُقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، مُتمنيًا أن تنال هذه الأعمال إعجاب الجمهور.

يذكر أنّ كليب "اخواتي"، من غناء الصواريخ دقدق وفانكي وزوكا وشحتة كاريكا، وتوزيع باسم فانكي وكولبيكس، وإخراج عمر دونجا، ومن كلماتها: "ماصاحبش فرافير حتى لو راكبين فراري.. أنا صاحب التقدير حتى لو حتى هاركب أتاري.. وأتاري الدنيا أتاري مش حلوة زي اللي في بالي.. مش كل اللي تشوفوا غالي مش هقدر بس غير إخواتي.. إخواتي".

في سياق آخر، كان الفنان رامي جمال، أبدى إعجابه الشديد، بمهرجان "إخواتي"، قائلًا عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات "تويتر: "بصراحة بعد فترة عناد طويلة وإصرار إني مَش هاسمع مهرجانات ولا هاقبل أحب النوع ده من المزيكا، حصلت حاجة غريبة جدًا"، مضيفا: "فيه حاجة كده معرفش أسميها غنوة بس هي مليانة كلمة اخواتي اخواتي اخواتي فضلت تدخل وداني وتلزق لحد ما يؤسفني أقول إني حبيتها".