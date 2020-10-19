شحتة كاريكا عن فيديو الراقصة في بيوتي سنتر: "مهرجان اخواتي عامل قلبان"

أثارت إحدى السيدات، جدلاً واسعا على مدار الساعات الماضية، بعد ظهورها في مقطع مصور، ترقص على نغمات مهرجان "اخواتي"، داخل أحد صالونات التجميل.

وحظيت السيدة، بإعجاب كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ اعتقد البعض أنها راقصة محترفة، فضلا عن قدرتها على صنع حالة من البهجة في المكان، حسب قول البعض.

من جانبه، أعرب مطرب المهرجات شحتة كاريكا، في تصريح لـ"الوطن" عن سعادته البالغة، بنجاح مهرجان "اخواتي" وتفاعل الجمهور معه؛ إذ تجاوزت مشاهداته نحو 45 مليون مشاهدة في أقل من شهرين، لافتًا إلى أن قطاعاً كبيراً من الشباب صار يُردد المهرجان أغلب الوقت.

ونوه شحتة كاريكا بمقطع الفيديو الخاص بالسيدة، وتفاعل السيدات اللاتي تواجدن معها في صالون التجميل، وكذلك الانتشار الذي حققه المقطع المصور، قائلًا: "المهرجان عامل قلبان جامد"، موجهًا الشكر إلى الجمهور لإعجابهم الشديد بالمهرجان.

وأكد "كاريكا، أنه يعمل حاليًا على مهرجانات جديدة، ومن المُقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، مُتمنيًا أن تنال هذه الأعمال إعجاب الجمهور.

يذكر أنّ كليب "اخواتي"، من غناء الصواريخ دقدق وفانكي وزوكا وشحتة كاريكا، وتوزيع باسم فانكي وكولبيكس، وإخراج عمر دونجا، ومن كلماتها: "ماصاحبش فرافير حتي لو راكبين فراري.. أنا صاحب التقدير حتى لو حتى هاركب أتاري.. وأتاري الدنيا أتاري مش حلوة زي اللي في بالي.. مش كل اللي تشوفوا غالي مش هقدر بس غير اخواتي.. اخواتي.. اخواتي.. اخواتي".

في سياق آخر، كان الفنان رامي جمال، أبدى إعجابه الشديد، بمهرجان "اخواتي"، قائلًا عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات "تويتر: "بصراحة بعد فترة عناد طويلة وإصرار إني مَش هاسمع مهرجانات ولا هاقبل أحب النوع ده من المزيكا، حصلت حاجة غريبة جدًا"، مضيفا: "فيه حاجة كده معرفش أسميها غنوة بس هي مليانة كلمة إخواتي إخواتي إخواتي فضلت تدخل وداني وتلزق لحد ما يؤسفني أقول إني حبيتها".