"شل": الحقول المصرية المتقادمة تساهم في مواجهة تقلبات السوق

قال خالد قاسم رئيس مجلس إدارة شركة "شل مصر"، إن إعادة الاستثمارات في الحقول المصرية المتقادمة من أهم الموضوعات التي تخص شركات النفط والغاز في جميع أنحاء العالم، حيث لا تزال هناك العديد من الفرص والتحديات التي تستلزم بذل المزيد من الجهود لتطوير وتشغيل مشاريع يمكن الاستفادة منها بشكل كبير، لتساهم في مواجهة تقلبات السوق، خاصة في ظل الظروف التي مرت بها الصناعة بسبب فيروس كورونا.

وأضاف أن شركة شل أطلقت برنامجها الخاص بالبحث والاستكشاف "جاهزون للمستقبل – Fit for Future"، لتحسين كفاءة الأعمال وتشغيل الحقول بشكل أكثر أمانًا وفاعلية وثقة وبتكاليف أقل، من خلال تحسين آليات التنفيذ بشكل مستمر لضمان تحقيق النتائج المرجوة.

وأكد أنه ستظل هناك إمكانية كبيرة لزيادة تحسين إدارة تكاليف التشغيل من خلال وضع معايير عالمية وتعزيز التنافسية مع زيادة إنتاجية الأفراد واستغلال الموارد بالطريقة الأمثل، علاوة على فهم ودراسة العوامل الأساسية للتكلفة.

وأشار "قاسم" إلى الإنجازات التي حققتها الشركة على مدار تاريخها العريق والممتد لأكثر من 108 أعوام في مصر من خلال زيادة واستدامة إنتاج الغاز الطبيعي من آبار 9ب لسنوات عديدة، إلى جانب تطوير مصنع البرلس، ثاني أكبر مصنع لمعالجة الغاز في مصر بطاقة إنتاجية تبلغ ملياري متر مكعب في اليوم، وهي الخطة التي تسير في المسار الصحيح لمضاعفة الطاقة الإنتاجية خلال الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن شركة شل مصر بالتعاون مع شركة رشيد طبقت منظومة متكاملة في مشروع 9ب بامتياز غرب الدلتا بالمياه العميقة بالبحر المتوسط، باستخدام أفضل وسائل ترشيد الإنفاق، مما ساهم في توفير مبالغ كبيرة.

وفي ذات السياق، نجحت الاستراتيجية في المحافظة على سلامة كافة المنشآت ووسائل الصحة والأمان، مما ساعد على تحقيق إنجازات عديدة، منها بدء عمليات الإنتاج قبل الموعد المحدد؛ واستخدام حفار حديث من الفئة السادسة في حقول تنمية غرب الدلتا وبتكلفة أقل من حفارات مماثلة في البحر المتوسط.

يُشار إلى الحقول المتقادمة بأنها الحقول التي بلغت مرحلة انخفاض الإنتاج، وتسعى الشركات العاملة في قطاع البترول والغاز إلى إطالة عمر الإنتاج الاقتصادي للحقل باستخدام تقنيات فعالة ومنخفضة التكلفة.

وشاركت شركة شل مصر في مؤتمر ايجيبت اويل آند جاز، الذي يناقش فرص زيادة الاستثمارات في الحقول المصرية المتقادمة، برعاية برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول المصري، وبحضور الدكتور طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وقيادات ورؤساء الشركات العالمية العاملة بقطاع البترول في مصر، بجانب عدد كبير من خبراء صناعة البترول والغاز.