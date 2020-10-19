البترول: توصيل الغاز إلى 1.2 مليون وحدة سكنية خلال العام المالي الحالي

تستهدف الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، توصيل الغاز الطبيعي، إلى اكثر من 1.2 مليون وحدة سكنية بمختلف محافظات الجمهورية، بتكلفة استثمارية حوالي 4.7 مليار جنيه، خلال العام المالي الحالي 2020-2021.

وقالت الشركة، إنه بجانب سعي الدولة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وإحلاله بدلا من البوتاجاز، يتم استهداف توصيله أيضا إلى المصانع، بدلا من المواد البترولية الأخرى، مشيرة إلى أنه سيصل إلى 100 مصنع و1000 عميل تجاري.

وأشارت "إيجاس"، في بيانات سابقة، إلى أنه خلال العام المالي السابق 2019-2020، حافظت علي معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، بمعدل 1.1 مليون وحدة سكنية.

ولفتت الشركة إلى أن عدد الوحدات السكنية، التي وصل الغاز لها، خلال السبع سنوات الأخيرة، منذ 2013 إلى 2020، بلغ 5.6 مليون وحدة سكنية، مقارنة بـ 5.5 مليون خلال 30 عام، منذ عام 1980 وحتي 2013.

وأوضحت الشركة، أن إجمالي الوحدات السكنية التي وصل الغاز الطبيعي إليها، منذ بدء النشاط وحتي يونيو الماضي، بلغ 11.2 مليون وحدة سكنية.

وتعمل وزارة البترول والثروة المعدنية، متمثلة في عدد كبير من شركات توصيل الغاز الطبيعي، على زيادة أعداد الوحدات السكنية العاملة بالغاز، بدلا من البوتاجاز، خصوصا بعد إعلان الدولة الاكتفاء الذاتي من الغاز، عقب تحقيق العديد من الإنجازات والحقول الجديدة التي تُكتشف.

وأشارت وزارة البترول، إلى النتائج الإيجابية التي تحققت من إطلاق مبادرة الوزارة للتقسيط الميسر، لما يتحمله المواطنون في تكلفة التوصيل لوحداتهم السكنية، والتي بدأ تطبيقها منذ يوليو 2018، بالمدن والمناطق التي يصلها الغاز الطبيعي لأول مرة، دون مقدم أو فوائد، على مدى 6 سنوات.

وأضافت الوزارة، أن المحفزات التي وفرتها الدولة المصرية للمشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، أعطته زخما ودفعات قوية؛ لتحقيق معدلات توصيل قياسية، تتجاوز المليون وحدة سنويا.