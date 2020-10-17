"أنابيب البترول": نقل وتخزين 53 مليون طن مواد بترولية خلال العام الجاري

تستهدف شركة "أنابيب البترول"، نقل وتخزين حوالي 53 مليون طن مواد بترولية خلال العام المالي 2020-2021.

وقالت الشركة، إن من أهم المشروعات الاستثمارية خلال العام المالي الجاري التي يجرى تنفيذها مشروع تخزين وتدفيع المنتجات البترولية من سوهاج إلى قنا، ويشمل إنشاء خط من سوهاج حتى قنا بقطر 16 بوصة وبطول 180 كيلو متر.

وأضافت أنه سيتم إنشاء 4 مستودعات بنزين وسولار بسعة إجمالية 30 ألف متر مكعب، وتوريد وتركيب 4 طلمبات مساعدة ورئيسية بمعدل 300 متر مكعب/ ساعة.

وأشارت الشركة أيضًا إلى مشروع توسعات مستودع التبين، والذي يتضمن إنشاء 3 مستودعات سولار وبنزين ونافتا بسعة إجمالية 30 ألف متر مكعب، ومشروع إنشاء خط من مسطرد / طنطا قطر 16 بوصة منتجات بطول 110 كيلو مترات، والذي يهدف إلى توفير خط نقل "الترباين" إنتاج الشركة المصرية للتكرير من مسطرد عن طريق طنطا إلى ميناء الإسكندرية للتصدير، بالإضافة إلى استيعاب الزيادة في إنتاج المتكثفات من شركة رشيد بحقول (جيزة وفيوم وريفين وبترودسوق) ونقلها من طنطا إلى مسطرد والسويس.

ولفتت الشركة إلى عدد من المشروعات المخطط البدء في تنفيذها خلال العام المالي الجديد، ومنها إنشاء محطة السخنة الجديدة لتخزين وتدفيع الخام والمنتجات البترولية، ومشروع ربط ميناء دمياط بالشبكة القومية للبوتاجاز لتأمين ورفع معدلات تدفيعه إلى محافظات الدلتا والوجه البحرى والقاهرة الكبرى، إضافة إلى إنشاء محطات طاقة شمسية ومشروعات ترشيد وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

كما أوضحت الشركة أنه يجرى تنفيذ مشروع النظام الموحد لإدارة موارد الشركة من خلال شركة "SAP" العالمية ، وتقوم الشركة بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بكافة مواقع عمل الشركة.