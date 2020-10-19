فيديو.. سقوط سيدة وطفلها في "غرفة" للصرف الصحي بسوهاج

تداول عدد من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو يظهر سقوط سيدة وطفلها، الذي تحمله بين يديها، في حفرة يجري إعدادها لإنشاء غرفة خاصة بمشروع الصرف الصحي، الذي يجري تنفيذه في مدينة المراغة، شمال محافظة سوهاج.

وأظهر الفيديو المصور بواسطة إحدى كاميرات المراقبة المثبتة على مدخل أحد المحلات التجارية في منطقة الحادث، سقوط السيدة والطفل في "الحفرة"، بينما تجمع عدد من الأهالي، وتمكنوا من إخراجهما، وتبين أن الأم أصيبت ببعض الكدمات.

أحد شهود العيان، من أبناء المنطقة، أكد أن الأهالي لا يعرفون مقر إقامة السيدة، لاًفتا إلى أنها قد تكون من إحدى القرى القريبة من مدينة المراغة، وحضرت لشراء بعض المستلزمات من المدينة، موضحاً أنها عقب إخراجها وطفلها من الحفرة، لم يظهر بها أي إصابات ظاهرية، وواصلت السير في طريقها.

ومن جانبه، قال رئيس مدينة المراغة، حازم أبو الخير، في تصريحات لـ"الوطن"، إنه فور علم مجلس المدينة بالواقعة، تم الانتقال إلى مكان الحادث، وتبين أنه أثناء سير ربة منزل في الشارع، سقطت بصحبة طفلها في "غرفة" لمشروع الصرف الصحي الذي لم يتم تشغيله حتي الآن، وأضاف أن السيدة لم تصب بأي أذى، وأنها خرجت سليمة من الحفرة وبصحة جيدة.

واكد "أبو الخير" أن الشركة المنفذة للمشروع، بالتعاون مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، تجري تجارب على تشغيل مشروع الصرف الصحي بمدينة المراغة، وأنه يتم وضع علامات تحذيرية على الأماكن التي يجري العمل بها.

وأكد رئيس مدينة المراغة أن الواقعة حدثت قبل 3 أيام، وتم التأكد من أن السيدة وطفلها بصحة جيدة، مشيراً إلى أن مجلس المدينة حرر محضراً بالواقعة، وتم إحالة المحضر إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكداً أن "هناك خطأ حدث، والنيابة وحدها هي التي ستحدد مرتكب الخطأ".