بالأسماء.. تعرف على 5 ضحايا لـ"بلاعة" مجزر "إجبتانا" في البحيرة

استقبل مستشفي السادات العام بمحافظة المنوفية، ومستسفي اليوم الواحد بوادي النطرون، في البحيرة، جثامين 5 من العاملين بأحد المجازر الخاصة، في دائرة مركز بدر بمحافظة البحيرة، والذين لقوا مصرعهم داخل "بالوعة" للصرف الصحي، خاصة بالمجزر، أثناء محاولتهم تسليكها.

ولقي العمال الـ5 مصرعهم، وأصيب 3 من زملائهم، نتيجة إصابتهم بالاختناق أثناء قيامهم بتسليك إحدى بالوعات الصرف الصحي في المجزر الخاص بشركة "إجبتانا" للتنمية الزراعية والداجنة، التابعة إدارياً لمركز بدر بمحافظة البحيرة.

وحصلت "الوطن" على أسماء الضحايا الـ5 الذين سقطوا في هذه المأساة، وهم: "السيد صادق"، مقيم بمحافظة المنوفية، و"رضا عبد السلام خلاف"، مقيم بمحافظة البحيرة، بالإضافة إلى "عطوة علاء"، و"محمد عبد المولى"، و"محمود محيي الدين"، ويقيمون بميت غمر في محافظة الدقهلية.

وأكد "محمد ناصر"، محامي وأحد شهود الواقعة، أن "بالوعة" الصرف الصحي الخاصة بالمجزر، تعطلت فاضطر أحد العمال للنزول إليها بغرض تسليكها، ولكنه توفى العامل مختنقاً، ونزل عدد آخر من العمال إلى "البلاعة" تباعاً، لتنتهي المأساة بمصرع 5 أشخاص، وإصابة 3 آخرين.

وأضاف "ناصر"، قائلاً لـ"الوطن"، أنه تم نقل جثث 3 من الضحايا إلى مستشفى السادات العام بمحافظة المنوفية، بينما تم نقل باقي الوفيات والإصابات إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، وأوضح أنه تم تحرير محضر أحوال بالواقعة في نقطة شرطة مستشفى السادات، ثم جرى نقل المحضر إلى مركز شرطة بدر، لوقوع الحادث في نطاق المركز.