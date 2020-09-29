نيابة كوم حمادة تصرح بدفن جثث 5 ضحايا في مأساة "بلاعة" البحيرة

صرحت النيابة العامة بمركز كوم حمادة، في محافظة البحيرة، بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب البحيرة، قبل قليل، بدفن 5 جثث للضحايا الذين لقوا مصرعهم داخل "بلاعة" للصرف الصحي، في أحد المجازر الخاصة، في نطاق مركز بدر.

وتجمع العشرات من أهالي المتوفين أمام مستشفيات اليوم الواحد في وادي النطرون والسادات العام، بمحافظة المنوفية، طوال الليلة الماضية، في انتظار صدور قرار النيابة بدفن جثث ضحايا المأساة، وبعد صدور القرار، تم تسليم جثث الضحايا إلى ذويهم، الذين بدأوا بالتحرك بهم لاستكمال إجراءات الدفن.

ولقي العمال الـ5 مصرعهم، وأصيب 3 من زملائهم، نتيجة إصابتهم بالاختناق أثناء قيامهم بتسليك إحدى بالوعات الصرف الصحي في المجزر الخاص بشركة "إجبتانا" للتنمية الزراعية والداجنة، التابعة إدارياً لمركز بدر بمحافظة البحيرة.

وأكد "محمد ناصر"، محامي وأحد شهود الواقعة، أن "البالوعة" تعطلت فاضطر أحد العمال للنزول إليها لتسليكها، حيث توفى العامل مختنقاً، ونزل عدد آخر من العمال إلى البالوعة تباعاً، لتنتهي المأساة بمصرع 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين.

وأضاف "ناصر"، قائلاً لـ"الوطن"، أنه تم نقل جثث 3 من الضحايا إلى مستشفى السادات العام بمحافظة المنوفية، بينما تم نقل باقي الوفيات والإصابات إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، وأوضح أنه تم تحرير محضر أحوال بالواقعة في نقطة شرطة مستشفى السادات، ثم جرى نقل المحضر إلى مركز شرطة بدر، لوقوع الحادث في نطاق المركز.