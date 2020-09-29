تفاصيل مأساة مصرع 5 عمال في "بلاعة" بالبحيرة: المواد الكيماوية السبب

أثار الإعلان عن وفاة 5 عمال وإصابة 3 آخرين داخل "بلاعة" للصرف الصحي في أحد المجازر الخاصة، بمدينة بدر في محافظة البحيرة، حالة من الجدل، بسبب طريقة حدوث المأساة، خاصةً وأن جميع حالات الوفاه في سن الشباب.

"طارق أسامة لطفي"، أحد أقارب "محمد أحمد عبد المولى"، من ضحايا الحادث، أكد أن "شهود العيان أكدوا لنا، فور وصولنا إلى مكان المجزر والمستشفى، أن بالوعة الصرف الصحي الموجودة داخل المجزر، إذا وقف فيها أحد الأشخاص لا يغرق لأنها ليست مرتفعة"، ومع ذلك فقد كانت سبباً في إنهاء حياة 5 من الشباب.

وأضاف "لطفي"، في تصريحات لـ"الوطن"، أن البعض يرجع سبب الواقعة إلى قيام إدارة المصنع بوضع مواد كيماوية داخل بالوعة الصرف الصحي، لتسهيل حركة المياه بها وعدم انسداداها، وأن استنشاق تلك المواد، أثناء محاولة الشباب إنقاء بعضهم، تسبب في اختناقهم ووفاتهم في الحال.

كما أشار إلى أن الشهود أفادوا أيضاً بأن جثث الضحايا، عند استخراجها من داخل "البلاعة"، كانت رؤوسهم لأسفل وأرجلهم لأعلى، مما يشير إلى فقدانهم الوعي قبل وفاتهم، وتابع قائلاً: "عدد من أقاربنا دخلوا المشرحة لرؤية الجثامين، واكتشفوا أن أجسامهم زرقاء من آثار الاختناق، خاصةً في منطقة الكتف".

كما انتقد "لطفي" طريقة تعامل إدارة المصنع الذي كان يعمل فيه الشباب ضحايا الحادث مع أسرهم، حيث اهتموا بسؤال الأهالي عن أقوالهم في النيابة، دون تقديم أي كلمات لتعزيتهم ومواساتهم في هذا المصاب الأليم، وتساءل بقوله: "كيف يمكن للعمال القيام بأعمال تسليك البلاعة دون ارتداء أي أقنعة وملابس واقية؟"، واتهم الشركة بعدم اتخاذ أي إجراءات حماية العاملين بها، مما أسفر عن مصرع 5 عمال وإصابة 3 آخرين، جميعهم من الشباب.

ولقي العمال الـ5 مصرعهم، وأصيب 3 من زملائهم، نتيجة إصابتهم بالاختناق أثناء قيامهم بتسليك إحدى بالوعات الصرف الصحي في المجزر الخاص بشركة "إجبتانا" للتنمية الزراعية والداجنة، التابعة إدارياً لمركز بدر بمحافظة البحيرة.

وأكد "محمد ناصر"، محامي وأحد شهود الواقعة، أن "البالوعة" تعطلت فاضطر أحد العمال للنزول إليها لتسليكها، حيث توفى العامل مختنقاً، ونزل عدد آخر من العمال إلى البالوعة تباعاً، لتنتهي المأساة بمصرع 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين.

وأضاف "ناصر"، قائلاً لـ"الوطن"، أنه تم نقل جثث 3 من الضحايا إلى مستشفى السادات العام بمحافظة المنوفية، بينما تم نقل باقي الوفيات والإصابات إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، وأوضح أنه تم تحرير محضر أحوال بالواقعة في نقطة شرطة مستشفى السادات، ثم جرى نقل المحضر إلى مركز شرطة بدر، لوقوع الحادث في نطاق المركز.