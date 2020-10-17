برلماني تركي: نفقات قصر أردوغان زادت 6 أضعاف خلال عام واحد

أكد نائب مدينة مرسين التركية عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، علي ماهر باشارر، أن نفقات القصر الرئاسي التركي، زادت بمقدار 6 أضعاف خلال عام واحد فقط، متجاوزة مليار ونصف المليار ليرة تركية، بينما لا يستطيع نحو 100 ألف طفل التعلم عن بُعد، بسبب عدم قدرة أسرهم على شراء أجهزة كمبيوتر.

وذكر موقع "تركيا الآن"، أن نائب مرسين عرض نفقات القصر الرئاسي لعام 2019، خلال إحدى جلسات البرلمان، حيث أكد أن نفقات القصر زادت بمقدار 6 أضعاف عن العام السابق عليه 2018.

وأوضح باشارر، أن ميزانية إنفاق القصر الرئاسي ارتفعت من 258 مليونًا و17 ألف ليرة تركية في عام 2018، إلى مليار و427 مليونًا في عام 2019، أي ما يقارب 6 أضعاف.

وأضاف: أن نفقات الرئيس التركي الدعائية تُقدر بـ50 مليون ليرة تركية، بينما هناك 100 ألف طفل لا يمكنهم تلقي التعليم في هذا البلد لأنهم لا يمكلون أجهزة كمبيوتر.

يُذكر أن ديوان المحاسبة التركي، كشف في وقت سابق عن زيادة نفقات القصر الرئاسي العام الماضي 4 مرات عن عام 2018، مبينًا أن الرئيس رجب طيب أردوغان، رفع ميزانية قصره الرئاسي إلى 3.6 مليار ليرة، أي ما يعادل 10 ملايين ليرة يوميًا.