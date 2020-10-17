"ديتيب" منظمة إسلامية يستخدمها أردوغان في التجسس على معارضيه بألمانيا

كشف الفيلم الوثائقي، "وكر الذئاب"، الذي عرضته قناة "Extra News" الفضائية، أن المخابرات التركية تتجسس على المعارضة من خلال منظمة "ديتيب" الإسلامية، في ألمانيا، حيث أشار إلى أن تجسس المنظمة امتد إلى المدرسين الألمان، ومعلمي المدارس الألمانية.

وأوضح عضو مجلس مقاطعة هيرفورد، أولاف كراناي، إنه مر بتجربة شخصية في هذا الأمر، وصفها بأنها "غير مريحة بالمرة"، حيث التقى معهم للتعارف بحكم منصبه، في ولاية شمال الراين، وكان هناك شخص لم يذكروا من هو، ويكتب كل شيء يحدث في الجلسة، لإرسالها إلى جهة ما.

وقالت معلمة ألمانية، تدعى بيرجيت إيبيل، إنه عام 2006 نشرت وسائل الإعلام تقارير عن تجسس هذه المنظمة على المعلمين أيضا، ليس فقط معلمي الدين الإسلامي ولكن كل المعلمين، الذين يعارضون سياسة أهاليهم، لأن الأطفال ينقلون ما يقوله المدرسون إلى أهاليهم، وأهاليهم ينقلونه إلى الأجهزة الأمنية التركية، مشددة: "بالطبع سأنتقد أردوغان لأنه يثير المجتمع والتسبب في حروب".

وكشف الفيلم الوثائقي أن الشرطة الألمانية داهمت منازل بعض الأئمة المرتبطين بمنظمة "ديتيب"، باتهامات التجسس على معارضي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلا أن التحقيق أغلق في ديسمبر عام 2017، بسبب هروبهم إلى جهة غير معلومة.

وأشار "حسين خضر"، عضو برلمان مدينة هيدنهاوزن، بولاية شمال الراين، إلى أن البيانات الصادرة عن النائب العام كشفت أن 19 إماما، من أئمة المؤسسة التابعة للسلطة التركية، كانوا يتجسسون على المعارضة التركية من جميع الأطراف، أو حتى الصحفيين الألمان، وتم إرسال بياناتهم إلى السلطات التركية، وتم الإعلان عن هذه الاتهامات للأئمة، ولكن بعد فترة معينة تم حفظ القضية، لأنهم هربوا أو تم تهريبهم من الأراضي الألمانية.