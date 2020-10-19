أبرزها "كلم مصر".. إجراءات الدولة لتسهيل انتخابات المصريين بالخارج

انطلقت إجراءات التصويت في الانتخابات البرلمانية للمصريين في الخارج اليوم، في الجولة الأولى لدوائر محافظات المرحلة الأولى، وسط تسهيلات من جانب وزارة الهجرة على الناخبين في الخارج لمساعدتهم على الإدلاء بأصواتهم بسهولة، بعد إغلاق باب الدعاية الانتخابية في محافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتي تضم 14 محافظة، منذ الأمس الموافق 18 أكتوبر الحالي، فيما تبدأ لمرشحي المرحلة الثانية في 19 أكتوبر حتى 1 نوفمبر المقبل.

أما أبرز الإجراءات المتخذة من جانب الدولة للتسهيل على الناخبين جاءت كالتالي:

التصويت عبر البريد السريع

تجرى عملية الاقتراع لانتخابات مجلس النواب في الخارج، بالتصويت البريدي حيث يعد أحد وسائل الإدلاء بالصوت التي تستخدمها دول عديدة، وقد تم تطبيقه من قبل في مصر خلال انتخابات مجلسي الشعب والشورى 2011 والشيوخ 2020 للمصريين في الخارج، واقرت الهيئة الوطنية للانتخابات التصويت البريدي لانتخابات مجلس النواب 2020 لتمكين الناخبين المصريين المقيمين بالخارج من الإدلاء بصوتهم حرصاً منها على مشاركة أبناء الوطن أينما كانوا في تقرير مستقبل بلدهم. وفيما يلي توضيح لكيفية الإدلاء بالصوت، بحسب الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.

تطبيق "كلم مصر"

في فبراير الماضي أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، "كلم مصر" أول تطبيق إلكتروني مخصص للمصريين بالخارج، كأداة جديدة ومستحدثة للتواصل مع المصريين بالخارج. وقالت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم، في بيان عنها آنذاك أن التطبيق يتضمن لأول مرة خريطة تفاعلية بأماكن السفارات والقنصليات، باللغتين العربية والإنجليزية.

كما يشمل هذا التطبيق للمصريين بالخارج تجربة ميسرة وسريعة للتواصل مع وزارة الهجرة، من خلال عدد من النوافذ تساعد على التواصل السلس مع الوزارات والهيئات المعنية. ويشمل التطبيق صفحة "الأسئلة والاقتراحات"، كما يمكن للمستخدم تصفح المجلة الشهرية للوزارة "مصر معاك" باللغتين العربية والإنجليزية من خلال التطبيق.

كما يستطيع المصريون بالخارج متابعة أخبار أنشطة الوزارة من خلال صفحة الأخبار بالتطبيق، بالإضافة إلى أن التطبيق سيتيح لمستخدمه سهولة الوصول على السفارة المصرية داخل الدولة التي يتواجد بها.

غرفة عمليات للرد على استفسارات الناخبين في الخارج

أطلقت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الهجرة، اليوم الإثنين، فعاليات غرفة عمليات وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020 للمصريين بالخارج، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، لمتابعة كل الاستفسارات والتساؤلات حول عملية التصويت، والرد عليها بمختلف وسائل التواصل،

حيث يبدأ المصريين بالخارج اليوم طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع لمقر البعثات الدبلوماسية الخاصة بكل دولة.