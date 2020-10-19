تعرف على التقسيم الفردي للأقصر في انتخابات "النواب"

كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، التقسيم الفردي للدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية، حيث تُقسم جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات.

وقسمت محافظة الأقصر لـ3 دوائر انتخابية كل دائرة بمقعد فردي على النحو التالي:

الدائرة الأولى، ومقرها مركز قسم الأقصر، مكوناتها الإدارية؛ مركزا: طيبة –الأقصر- قسم الأقصر،عدد المقاعد 1.

2- الدائرة الثانية، ومقرها مركز القرنة، مكوناتها الإدارية؛ مركزا: القرنة – أرمنت عدد المقاعد 1.

3- الدائرة الثالثة، ومقرها مركز إسنا، مكوناتها الإدارية؛ مركز إسنا عدد المقاعد1.

دائرة الأقصر بـها”34” مرشحا، كالتالي:

1-الطيرى حسن عبده، رمز القلم.

2-عبدالنبى حسين الرشيدي، رمز الكتاب.

3-أحمد الإدريسي، رمز الكف.

4-أحمد حسين خليل، رمز الحصان.

5-ناهد أحمد شوقي، رمز الأسد.

6-عبد الله محمد، رمز السفينة.

7-بغدادي فزاع، رمز العصفور.

8-حسني محمد علي، رمز الأتوبيس.

9-خالد عبدالمنعم، رمز دراجة نارية.

10-أحمد يوسف محمد العطيفى، رمز التمساح.

11-بهاء الدين أبو الحمد، رمز الصقر.

12-علاء الدين راشد، رمز عنقود العنب.

13-خالد فكري، رمز مظروف البريد.

14- أيمن فؤاد، رمز طائرة هليكوبتر.

15-محمد مصطفى، رمز السد العالي.

16-هاني ثروت مقار، رمز ساعة يد.

17-الحسين بكري، رمز الفيل.

18-حمدي دمرداش، رمز المنبه.

20-ابراهيم عبدالصبور محمد، رمز الديك .

21-نوبي سيد، رمز المدفع.

22-طاهر الملواني، رمز سبيكة الذهب.

23-منتصر عبده همام، رمز سماعة الطبيب.

24-إلهام علي طايع، رمز خاتم يد.

25-عبدالهادي رزق، رمز غزال.

26-عبدالمعز محمد، رمز مروحة.

27-أحمد سيد “أحمد العديسي”، عقرب.

28-ممدوح الطيري، رمز تليفزيون.

29-عمار معوض، رمز جرس.

30-كرم محمد خليل، رمز غصن زيتون.

31-جرجس فيلبس، رمز مكتب.

32-عبدالرحمن أحمد حسين، رمز بندقية صيد.

33-عادل محمد حرز الله، رمز خريطة.

34-جمال محمد اسماعيل، رمز الصاروخ.

دائرة أرمنت والقرنة، جاءت كالتالي:

1-محمد ياسين، رمز الكتاب.

2-منتصر أمين سليم، رمز القلم.

3-أحمد حسن الفرشوطي، رمز الصاروخ.

4-علاء الغزالي، رمز الصقر.

5-بهجت الصن، رمز التمساح.

6-عبدالمنصف ياسين، رمز الحصان.

7-أحمد سيد ابو المجد، رمز نخلة.

8-محمود جميل الدسوقي، رمز كف.

9-محمد سيد بغدادي، رمز مدفع.

10-إيهاب أبو ديوك، رمز الأسد.

11-ريمون فضل الله، رمز المنشار.

12-محمد جمعة دسوقي، رمز غزال.

13-ابراهيم صالح، رمز منبه.

14-محمود عدلي، رمزي عقرب.

15- عبدالوهاب حسن مختار، تنازل عن الترشح.

16-أحمد حمزة خليفة، رمز ديك.

17-أحمد عباس الضبعاوي، رمز صندوق.

18-محمد عبدالباقي عبدالحليم، رمز دراجة نارية.

19-العزب سيد احمد، رمز سفينة.

20-أشرف عبدالهادي، رمز سهم.

21-منى عبدالعال الصادق، رمز مسلة.

22- حمدي متولي رشوان، رمز بندقية صيد.

23-زين عبدالله طايع، رمز غصن زيتون.

دائرة إسنا، كالتالي:

1-خالد عبدالمنعم، رمز الكتاب.

2-الشاذلي البحيري، رمز الحصان.

3-علاء إمام راجح، رمز الأسد.

4-أبو طالب الحمصاني، رمز التمساح.

5-باهي أمين مسعود، رمز الغزال.

6-محمد أبو الغيط محمد عبدالجليل، رمز الفيل.

7-أدهم محمد عبدالوهاب، رمز المنبه.

8-محمود محمد الحفني سلطان، رمز المدفع.

9-حسن سيد محمود، رمز صقر.

10-عبد الوهاب صلاح ماهر، رمز كف.

11-أبو الوفا عبده عبد النور، رمز الأتوبيس.

12-حمادة عبد العزيز محمد، رمز طائرة هليكوبتر.

13-محمد فتحي محمد، رمز سهم.

14-عمر عبدالستار محمد، رمز السد العالي.

15-محمد يلطان عبدالمحسن، رمز بندقية صيد.

16-د.عبدالحكيم سليم، رمز ساعة يد.

17-عبدالرازق زنط، رمز عنقود عنب.

18-محمد بدري عبدالفتاح، رمز هدهد.

19-محمد النوبي عامر، رمز الصاروخ.

20–إبراهيم صبري محمد، رمز ميكروفون.

ويصل عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت على مستوى محافظة الأقصر لـ 833557 ناخبًا، وعدد المراكز الانتخابية يبلغ 170 مركزًا انتخابيًا، وعدد اللجان الفرعية يبلغ 201 لجنة فرعية.

وشهدت قائمة محافظة الأقصر الانتخابية إحدى محافظات المرحلة الأولى من الانتخابات والمقرر أن يمثلها عدد من أعضائها في مجلس النواب بداية من العام الجاري وحتى 5 أعوام قادمة، العديد من التغيرات التي طرأت عليها، خاصة بعدما انتهت مدة تقديم التنازلات عن الترشح لانتخابات مجلس النواب، حيث تنازل 2 من مرشحي الأقصر كما تم استبعاد 6 مرشحين لعدم استيفاء أوراقهم ورفض الطعون المقدمة من 5 منهم، ليصل إجمالي المرشحين النهائي إلى 75 مرشحًا على الدوائر الـ3 بالمحافظة.

وتجرى انتخابات مجلس النواب الجديد على مرحلتين، حيث تضم كل مرحلة عدد من المحافظات تجرى فيها الانتخابات بالداخل والخارج، وحددت قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات في كل مرحلة وجولة الإعادة بها والمحافظات التي تضمها كل مرحلة. وفي هذا الإطار نستعرض كل المعلومات التي تريد معرفتها عن المرحلة الأولى والمحافظات التي تتضمنها ومواعيد إجراء الانتخابات بها في الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا.

محافظات المرحلة الأولى

الانتخابات ستكون على مرحلتين الأولى في دوائر 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

مواعيد المرحلة الأولى

الانتخابات ستكون على مرحلتين، حيث تجرى الانتخابات في المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر، وتجرى الانتخابات في الداخل من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي يومي السبت والأحد الموافقين 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الأولى ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه الأحد الموافق الأول نوفمبر.

مواعيد جولة الإعادة للمرحلة الأولى

تكون جولة الإعادة في المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر، وفي الداخل يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 نوفمبر على أن تعلن النتيجة النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم 30 نوفمبر.