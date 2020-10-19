كل ما يخص انتخابات المصريين في الخارج

يبدأ المصريون في الخارج إجراءات انتخابات مجلس النواب، حيث انطلق موعد طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع إلى البعثة الدبلوماسية في الجولة الأولى من الساعة التاسعة صباحًا ليستمر حتى التاسعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر، على أن يبدأ التصويت يوم الأربعاء المقبل.

وتستعرض "الوطن" أبرز الأسئلة فيما يخص تصويت المصريين في الخارج، بحسب الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.

أبرز الأسئلة عن انتخابات المصريين في الخارج

• من الذى له حق الانتخاب بالخارج؟

- لكل مصرى مقيم فى الخارج الحق فى الادلاء بصوته فى انتخابا ت مجلس النواب، متى كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومى، أو جواز سفر، سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومي

• كيف يتم التصويت؟

- تجرى انتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج عن طريق البريد.

• هل يمكن التصويت في انتخابات مجلس النواب 2020 من خارج جمهورية مصر العربية دون تسجيل مسبق؟

- في حالة عدم اتخاذ إجراء التسجيل المسبق خلال الموعد المحدد لن تتمكن من الإدلاء بصوتك في انتخابات مجلس النواب2020.

• متى يمكنني التسجيل للتصويت بانتخابات مجلس النواب 2020 من خارج جمهورية مصر العربية؟

- على كل ناخب مصري مقيم بالخارج أن يسجل رغبته في التصويت، و يحدد بعثة جمهورية مصر العربية التي يتبعها من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات (www.elections.eg)، وذلك خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر2020.

وفي حالة عدم اتخاذ إجراء التسجيل المسبق خلال الموعد المحدد لن يتمكن الناخب من الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب 2020.

• بعد إتمام التسجيل فقدت رقم التسجيل الخاص بي، ماذا أفعل؟

- يتم إرسال رقم على البريد الإلكتروني الذي قمت بادخاله أثناء التسجيل ويمكنك الرجوع إليه.

• ما هو موعد تصويت المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية في انتخابات مجلس النواب ؟

1- بالنسبة لدوائر محافظات المرحلة الأولي للانتخاب: يبدأ موعد طباعة وإرسال بطاقات الإقتراع إلي البعثة الدبلوماسية في الجولة الأولي من الساعة التاسعة صباحاً صباح يوم الإثنين الموافق 19 أكتوبر الحالي، ويستمر حتي التاسعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر، وفي حالات الإعادة من الساعة التاسعة صباح يوم الخميس الموافق 19 نوفمبر المقبل حتي الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة الموافق 20 نوفمبر، وذلك بالتوقيت المحلي للدولة المقيم بها الناخب.

وينطلق الاقتراع في انتخابات مجلس النواب بالخارج، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر الحالي، بينما تجرى في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن نتيجة المرحلة الأولى في موعد أقصاه 1 نوفمبر.

3- أما بالنسبة لدوائر محافظات المرحلة الثانية للانتخاب: يبدأ موعد طباعة وإرسال بطاقات الإقتراع إلي البعثة الدبلوماسية في الجولة الأولى من الساعة التاسعة صباح يوم الإثنين الموافق 2 نوفمبر، ويستمر حتي الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر المقبل وفي حالات الإعادة من الساعة التاسعة صباح يوم الخميس الموافق 3 ديسمبر، حتي الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر، وذلك بالتوقيت المحلي للدولة المقيم بها الناخب.

ولن يقبل إرسال أي أصوات خارج هذه التواريخ، علماً بأنه سوف تستمر البعثات الدبلوماسية في إستقبال أصوات الناخبين في الجولة الأولي بالنسبة لدوائر محافظات المرحلة الأولي حتي الساعة التاسعة مساء من يوم الجمعة الموافق 23 أكتوبر في وفي حالات الإعادة حتي الساعة التاسعة مساء يوم الإثنين الموافق ٢٣ نوفمبر .

كما تستمر البعثات الدبلوماسية في استقبال أصوات الناخبين في الجولة الأولي لدوائر محافظات المرحلة الثانية للانتخاب حتي الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة الموافق 6 نوفمبر، وفي حالات الإعادة حتي الساعة التاسعة مساء يوم الإثنين الموافق 7 ديسمبر.

• ما هى الحالات التى يتم فيها استبعاد خطابات التصويت؟

- يتم استبعاد خطاب التصويت المرسلة بعد الموعد، حيث يتحقق رئيس اللجنة من إرسال الخطابات التصويت خلال المدة المحددة للطباعة والإرسال من واقع خاتم البريد على الظرف فإذا ثبت أن تاريخ الإرسال بعد الميعاد استبعد الظرف مغلقا كما يثبت ذلك فى كشف الخطابات المستبعد ة وكذلك يتم استبعاد من قام بإرسال صوته للجنة الاقتراع ذاتها أكثر من مرة أو ارسل صوته للجنة اقتراع أخرى بخلاف اللجنة التى قام بتسجيل انتخابه، كما يوضح سبب الاستبعاد في الكشف.

• ماذا يتم بشان خطابات التصويت ؟

- فى نهاية كل يوم من الايام المحددة لاستقبال خطابات التصويت يحرر رئيس اللجنة محضرا بإجراءات غلق الصناديق يثبت فيه عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم ويحفظ المحضر فى مظروف ويتم التحفظ على الصناديق واوراق الاقتراع ومحاضر اللجنة بمقر اللجنة الذى يغلق بصورة آمنة ويعين عليه حراسة وتبدأ اللجنة عملها فى اليوم التالى بالتحقق من سلامة مقر اللجنة وصناديق الاقتراع ويتم تحرير محضر بفتح اللجنة.

• كم عدد لجان الانتخابات بالخارج؟

- أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، القرار رقم 69 لسنة 2020، بشأن تحديد عدد لجان الانتخاب بالخارج وتشكيلها وتعيين مقارها فى انتخابات مجلس الشيوخ. ونص القرار الذى أصدرته الهيئة على أن يتم تحديد عدد لجان الانتخاب بالخارج ومقارها بسفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية بالدول المختلفة والبالغ عددها 140 لجنة فى 124 دولة.

• كيف يتم فرز الأصوات؟

- بعد الانتهاء من استقبال الخطابات يفرغ أعضاء اللجنة محتويات كل صندوق من الأظرف، وتقسم بطاقات الاقتراع إلى فردى وقائمة ثم يفرغ كل منها فى محضر مستقل يثبت فيه عدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الباطلة والصحيحة وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح أو قائمة، ويوقع عليها رئيس وأعضاء اللجنة وتتبع ذات الإجراءات بشأن جميع صناديق الاقتراع، وبعد انتهاء تلك الإجراءات، ترسل محاضر الفرز مؤمنة وبصفة عاجلة إلى وزارة الخارجية، لتسليمها إلى اللجنة المكلفة بمتابعة وتلقى نتائج تصويت المصريين فى الخارج، والمشكلة بقرار رئيس الهيئة الوطنية والتى تتولى إعداد محاضر فرز مجمع لكل دولة للنظام الفرزى وأخر للقائمة، وكذلك محضر فرز لكل دائرة بنتيجة تصويت المصريين بالخارج للنظام الفردى وآخر لنظام القائمة.