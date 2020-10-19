محافظ دمياط خلال متابعة سير العملية التعليمية: التزموا بمسافات آمنة

تفقدت اليوم الدكتورة منال عوض محافظ دمياط مدرستى الإمام محمد عبده الابتدائية المشتركة ومحمد عبده الإعدادية بنين، حيث حرصت على التواصل مع المعلمين للإطمئنان على انتظام سير اليوم الدراسي، ونسب الحضور والغياب للطلاب.

واستكملت عوض متابعتها الميدانية، لسيرالعملية التعليمية بالمدارس بعد انطلاق العام الدراسى الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٠، والتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية و الوقائية فى ظل تلك الظروف الاستثنائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت محافظ دمياط على عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم بالمتابعة المستمرة على المدارس ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعى ووجود مسافات آمنة بين الطلاب، والتأكيد عليهم بارتداء الكمامة الواقية و المداومة على غسل الأيدى، موجهة أيضاً بالالتزام التام بكافة التدابيرالوقائية والتى أعلنتها وزارتى التربية والتعليم و التعليم الفنى، والصحة والسكان.

وقامت عوض بتفقد غرفة التأمين الصحي للإطمئنان على توافر المستلزمات الطبية الأولية وأجهزة الكاشف الحرارى و تخصيص غرفة لعزل أية حالة مشتبه فى إصابتها وفقاً لمحاور خطة الاكتشاف المبكر.