طرق وآليات تمويل منظومة القمامة الجديدة بعد التصديق على القانون

يشهد ملف إدارة المخلفات نقلة نوعية، عقب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي رسميا على القانون رقم 202 لسنة 2020، والخاص بتنظيم إدارة المخلفات، بعد أن وافق عليه مجلس النواب، حيث يضع القانون حوافز لأعضاء المنظومة من عمال الجمع والفرز وإعادة التدوير والمتعهدين.

"الوطن" ترصد كيف ستدار المنظومة الجديدة وطرق تمويلها والمستهدف منها في التقرير التالي:

- يتم تمويل المنظومة من رسوم فاتورة الكهرباء، الضريبة العقارية، صناديق الخدمات بالمحافظات، موارد الدولة من عائدات التدوير ويوحد القانون الرسوم لتدفع مرة واحدة على فاتورة الكهرباء بدلاً من دفعها مرتين على الفاتورة ولجامعي القمامة.

- تبلغ تكلفة منظومة لإدارة المخلفات حوالى 12 مليار جنيه، وتضم ثلاثة برامج رئيسية، وهي برنامج تطوير البنية التحتية، وبرنامج عقود الجمع والنقل ونظافة الشوارع وتمويل عقود إدارة المدافن الصحية الآمنة، بالإضافة إلى برنامج الدعم المؤسسيّ والمجتمعي.

- تستهدف خطة الحكومة في المرحلة المقبلة تحصيل رسوم نظافة 2.3 مليار جنيه من الوحدات السكنية، و1.2 مليار من الوحدات التجارية، وملياري جنيه من القطاع الطبي والصناعي، والضرائب العقارية وصندوق الخدمة بالمحافظات، و2.2 مليار دعم موازنة الدولة ممثلة في وزارة المالية.

- تعمل وزارة البيئة في إطار 4 برامج لتطوير البنية التحتية لهذا القطاع على مستوى الجمهورية، لتشمل مصانع ومدافن ومعدات وغيرها"، وإغلاق مقالب القمامة التي تُشكل خطورة على المجتمع.

- خلال الـ6 شهور الماضية تبين أن متولد القمامة فى القاهرة والجيزة يقدر بنسبة 47% ومحافظات الدلتا 34% وباقى المحافظات 19%.

- تحتاج المحافظات نحو 220 منطقة خدمة جدية، و56 مصنع تدوير، و74 مدفنًا صحيًا لتطوير المنظومة.

- تسعى الوزارة حاليًا عن طريق الخطة المستقبلية للمنظومة والتي تستهدف رفع معدلات جمع ونقل القمامة من 55 % إلى88% ورفع معدلات التدوير من 20% إلى 60% وخفض معدلات الدفن من 80% إلى 20%، بالإضافة إلى إنشاء محطات لانتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات البلدية.

- تم الانتهاء من مخطط 22 محطة وسطية ومتحركة وحاليًا يجرى على قدم وساق أعمال البنية الأساسية للانتهاء منها خلال العام المالي الحالي.

-جارِ الانتهاء من إنشاء 26 خلية دفن صحي بمساحات تتراوح ما بين 5 إلى 10 أفدنة في 17 محافظة.

- جار رفع كفاءة 4 خطوط لتدوير ومعالجة المخلفات في محافظة الغربية، وجار إنشاء 3 خطوط جديدة بمحافظات سوهاج والمنيا والغربية.