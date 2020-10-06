"مياه القليوبية" تدشن منظومة إعادة تدوير المخلفات
كتب:
حسن صالح
09:24 م | الثلاثاء 06 أكتوبر 2020
جانب من المبادرة
عقدت شركة مياه القليوبية، اجتماعًا موسعًا، اليوم، بحضور المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب، ومديري الأفرع ومديري العموم، ورؤساء القطاعات، لاستعراض خطة "إدارة البيئة" التابعة لقطاع المعامل والجودة بالشركة بشأن تطبيق النظام الجديد للإدارة المتكاملة للمخلفات لتعظيم الاستفاده منها.
وتناول الاجتماع شرح مبسط عن سبل تفعيل هذه المنظومة، من خلال الفصل من المنبع بوضع صناديق مختلفة الألوان لكل نوع من المخلفات، وكذا نقطة تجميع وسيطة ينقل إليها كل المخلفات، بالإضافة إلى إنشاء ورشة لإعادة تدوير المخلفات تحتوي على العدد والآلات اللازمة للتعامل مع النوعيات المختلفة من المخلفات وإعادة تشكيلها بما يضيف عليها قيمة اقتصادية تعزز من مصادر دخل الشركة.
ووجه مجاهد، تعليمات مشدده لتدشين برامج تدريبية وتوعوية لموظفي الشركة وعمالها للمشاركة في تفعيل المنظومة بنجاح عن وعي وفهم لأبعادها.
وفى نهاية الاجتماع استعرض مجاهد بعض النماذج الحيوية التي جرى تنفيذها فعليا من المخلفات، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل العاملين بإدارة البيئة، وأعطى إشارة البدء لتفعيل المنظومة وأصدر تعليماته المباشرة لكل الإدارت والفروع بالشركة للمساهمة في تحسين الأداء البيئي والاقتصادي للشركة، مؤكدًا ضرورة الاستمرار على هذا النهج وتكاتف الجهود من أجل الوصول للأهداف المرجوة التي تسعى إليها الشركة.
يذكر أن المهندس مصطفى مجاهد، أشاد في وقت سابق بجهود العاملين بالإدارة العامة للصيانة وأثنى على فكرة تصنيع وتنفيذ عدد 2 بدالة بقدره ١٥٠ل/ث-٥٤٠م٣/ساعه بتكلفة اجمالية ٤٠ ألف جنية بالجهود الذاتية.