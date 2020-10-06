"مياه القليوبية" تدشن منظومة إعادة تدوير المخلفات

عقدت شركة مياه القليوبية، اجتماعًا موسعًا، اليوم، بحضور المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب، ومديري الأفرع ومديري العموم، ورؤساء القطاعات، لاستعراض خطة "إدارة البيئة" التابعة لقطاع المعامل والجودة بالشركة بشأن تطبيق النظام الجديد للإدارة المتكاملة للمخلفات لتعظيم الاستفاده منها.

وتناول الاجتماع شرح مبسط عن سبل تفعيل هذه المنظومة، من خلال الفصل من المنبع بوضع صناديق مختلفة الألوان لكل نوع من المخلفات، وكذا نقطة تجميع وسيطة ينقل إليها كل المخلفات، بالإضافة إلى إنشاء ورشة لإعادة تدوير المخلفات تحتوي على العدد والآلات اللازمة للتعامل مع النوعيات المختلفة من المخلفات وإعادة تشكيلها بما يضيف عليها قيمة اقتصادية تعزز من مصادر دخل الشركة.

ووجه مجاهد، تعليمات مشدده لتدشين برامج تدريبية وتوعوية لموظفي الشركة وعمالها للمشاركة في تفعيل المنظومة بنجاح عن وعي وفهم لأبعادها.

وفى نهاية الاجتماع استعرض مجاهد بعض النماذج الحيوية التي جرى تنفيذها فعليا من المخلفات، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل العاملين بإدارة البيئة، وأعطى إشارة البدء لتفعيل المنظومة وأصدر تعليماته المباشرة لكل الإدارت والفروع بالشركة للمساهمة في تحسين الأداء البيئي والاقتصادي للشركة، مؤكدًا ضرورة الاستمرار على هذا النهج وتكاتف الجهود من أجل الوصول للأهداف المرجوة التي تسعى إليها الشركة.

يذكر أن المهندس مصطفى مجاهد، أشاد في وقت سابق بجهود العاملين بالإدارة العامة للصيانة وأثنى على فكرة تصنيع وتنفيذ عدد 2 بدالة بقدره ١٥٠ل/ث-٥٤٠م٣/ساعه بتكلفة اجمالية ٤٠ ألف جنية بالجهود الذاتية.