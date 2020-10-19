6 مستندات لعمل مقايسة كهرباء بالمدن الجديدة.. تعرف عليها

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الاسكان، 6 مستندات يجب أن يتقدم بهم المواطن عند طلبه مقايسة كهرباء بالمدن الجديدة.

المستندات المطلوبة

- صورة التوكيل

-2 صورة من رخصة البناء

- صورة من تحقيق شخصية ساري للمالك والوكيل إن وُجد

- في حالة وفاة المالك: صورة إعلام الوراثة وصور بطاقات الورثة أو صور التوكيلات

- صورة رخصة بناء

- إيصال سداد رسم المعاينة

شروط الحصول على الخدمة

• مالك الأرض أو وكيل أعمال

• عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة

اجراءات المواطن

الخطوة الاولى: التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة

الخطوة الثانية: التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة

الخطوة الثالثة: انتظار موعد المعاينة (يُحدد موعد المعاينة عبر رسالة قصيرة SMS)

الخطوة الرابعة: تقديم بقية المستندات ودفع بقية المستحقات (إن وجب)

الخطوة الخامسة: استلام الخدمة (يُحدد موعد الاستلام عبر رسالة قصيرة SMS)

وطوّرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الخدمات المقدمة للمشتركين وتسهيل طرق التواصل لمعرفة مشكلاتهم المختلف والوقوف على أسبابها والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

طرق وآليات التواصل

- خدمة الخط الساخن 121: تمّ تفعيله منذ أغسطس 2016، والخدمة تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بجميع شركات التوزيع على جميع أنحاء الجمهورية، وتمّ تعهيد تلك الخدمة إلى إحدى الشركات المصرية المتخصصة في خدمة العملاء ومراكز الاتصال بهدف تقديم خدمة طبقًا للمعايير العالمية.

يمكن الاستعانة بالأرقام التالية أيضًا حسب نوع الخدمة:

- بلاغات فنية: 2835989.

- شكاوى تجارية: 160509.

-إبلاغ القراءات: 146197.

- إبلاغ عن سرقات: 11697.

-إبلاغ عن أعمدة إنارة: 60841.

- استعلام عن متأخرات: 7021.

- حساب فاتورة: 359.

- استفسارات: 527935.

تطبيقات التليفون المحمول

ويمكن استخدام تطبيقات التليفون المحمول للتعامل مع كل ما يخص فواتير الكهرباء سواء شكاوى أو تسجيل قراءة العداد وهي "احسب فاتورتك" و"شكاوى الفواتير" و"خدمات الكهرباء الذكية"، مثل تطبيق شكاوى فواتير الكهرباء من خلال رسائل SMS إلى 91121، والموقع الإلكتروني للوزارة والذي تلقى منذ إنشائه عام 2012 نحو 60 ألف شكوى وتمّ الرد عليها بالكامل، كما تمّ أيضًا الانتهاء من حل نحو 30 ألف شكوى عبر موقع بوابة الشكاوى الحكومية.