القباج تسلم 21 منزلا للأسر المتضررة من السيول في الفيوم

سلمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، 21 منزلا للأسر المتضررة من السيول بمحافظة الفيوم، وذلك بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير بتكلفة إجمالية 2.1 مليون جنيه.

تأثيث جميع المنازل وفرشها

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أحد المنازل بقرية الصعايدة في مركز يوسف الصديق بعد إعادة تأهيله مرة أخرى ، حيث تم تأثيث جميع المنازل وفرشها، وبلغت القيمة الاجمالية للمنزل الواحد 100 ألف جنيه.

وحرصت نيفين القباج، على التقاء الأسر في مركز يوسف الصديق واستمعت إلى مطالبهم، حيث وجهت إيمان أحمد ذكي وكيلة مديرية التضامن بالمحافظة، ببحث طلبات المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت.

وكان مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، قد اعلن توقعات حالة الطقس خلال الـ72 المقبلة، إذ يتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تصل إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية.

وأوضح المركز أنّ النتائج الأولية تشير إلى توقعات بسقوط أمطار قد تصل إلى غزيرة يومي 22 و 23 أكتوبر على السواحل الشمالية الغربية، وتقل شدتها على محافظات الوجه البحري والقاهرة.

وناشد المركز، بتوخي الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن استمرار سقوط الأمطار، التي تتراوح من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية والتي قد تؤدي إلى سيول.

وأعلنت وزارة الموارد المائية والري، حالة الطوارئ بين قطاعات ومصالح الوزارة، لمتابعة الموقف المائي وآلية التعامل مع موسم الفيضان الحالي، والاستعداد لموسم الأمطار والسيول، وجرى تكليف رؤساء الإدارات المركزية بالتنسيق الدائم والمستمر مع المحافظين والجهات المحلية، واتخاذ الإجراءات الاحتياطية للتعامل مع ارتفاع المناسيب، بما لا يؤثر على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

وجرى تشغيل محطات الرفع بكامل طاقتها وزيادة ساعات التشغيل للوصول بمناسيب المصارف إلى أقل منسوب ممكن، وتشغيل محطات الطوارئ إذا لزم الأمر، مع استمرار المرور والمتابعة الدورية على جسور المصارف، والتأكد من جاهزيتها لمواجهة مخاطر السيول والأمطار، ورفع منسوب الجسور المنخفضة وتدعيم النقاط الضعيفة على المصارف.