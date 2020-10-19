القباج من الفيوم: السيسي سيفتتح مراكز لعلاج الإدمان في 3 محافظات

افتتحت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، مركز علاج الإدمان بجامعة الفيوم، اليوم، وخلال الافتتاح شددت على أهمية تلك المراكز في الربط بين الدراسات الأكاديمية والخدمة الطبية.

وأضافت أنّ مركز علاج الإدمان بالفيوم، يُمثل حلقة مهمة في سلسلة التعاون مع الجامعات ومستشفياتها، حيث يصل عددها إلى 5 مستشفيات وهي مركز الطب النفسي بمستشفى قصر العيني بجامعة القاهرة، ومركز الطب النفسي بمستشفى الدمرداش بجامعة عين شمس، ومركز الطب النفسي بمستشفى كلية طب المنصورة بجامعة المنصورة، ومركز الطب النفسي بكلية الطب جامعة الأزهر.

ولفتت إلى التنسيق مع جامعة جنوب الوادي لافتتاح فرع جديد للخط الساخن بالتنسيق مع كلية الطب بالجامعة لخدمة أبناء محافظة قنا، وهي من المحافظات المحرومة من خدمات علاج الإدمان.

وأكدت " القباج " أنّ دور الجامعات لا يقتصر فقط على تقديم الخدمة العلاجية بل يمتد إلى إعداد الكوادر من خلال الدبلومات المُتخصصة في ما يخص جهود الحد من الطلب على المخدرات على غرار التعاون مع كلية الآداب جامعة القاهرة، كما يمتد النشاط مع الجامعات إلى استقطاب المتطوعين، وإنشاء بيوت التطوع في مختلف الجامعات لتكون منابر للوقاية، مشيرة إلى أن 75% من متطوعي الصندوق البالغ عددهم 29 ألف متطوع، من الجامعات المختلفة.

وفي ما يتعلق بخدمات الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان، كشفت "القباج" أن عدد المستفيدين من خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان على مستوى الجمهورية بلغ "90 ألفاً و804 "مرضى خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، مما يدُل على التفاعل المجتمعي مع الخط والثقة في خدماته، وأوضحت أن المراكز قدمت الخدمة لـ20% من إجمالي المرضى من خلال الشراكة مع المستشفيات الجامعية.

وبيّنت أنّ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وضع خطة طموحة لتعميم خدمات علاج الإدمان بكافة محافظات الجمهورية بحلول عام 2022 لتُلبي الطلب على الخدمة العلاجية والقضاء على قوائم الانتظار، مُشيرةً إلى أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي سيفتتح 3 مراكز علاجية نموذجية جديدة بمحافظات البحر الأحمر، وبورسعيد، ومطروح، ليصل عدد المراكز العلاجية إلى (26) مركزًا علاجيًا في (17) محافظة.