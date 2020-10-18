تحذير من الطقس: أمطار تصل لحد السيول وانخفاض في الحرارة بدءا من الثلاثاء

نشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا بحالة الطقس المتوقعة على البلاد خلال الفترة من الثلاثاء حتى الأحد المقبلين.

ويتوقع الخبراء أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، إذ تتساقط الأمطار يوم الثلاثاء وتكون متوسطة على السلوم وسيوة ومطروح والضبعة، وتكون خفيفة على الإسكندرية.

أما يوم الأربعاء، فيتوقع الخبراء أن تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية (السلوم - سيوة - مطروح - الضبعة - الإسكندرية)، ومناطق من الوجه البحري (البحيرة - كفر الشيخ)، وتمتد متوسطة على باقي محافظات الدلتا.

ومن يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر إلى الأحد الموافق 25 أكتوبر الجاري، تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية (السلوم - سيوة - مطروح - الإسكندرية - رشيد - دمياط)، ومناطق من الوجه البحري (البحيرة - كفر الشيخ - الغربية - المنوفية - الشرقية)، ومدن القناة (بورسعيد - الإسماعيلية - السويس)، والسواحل الشرقية للبلاد وقد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء تمتد من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الصعيد (الفيوم - بني سويف - المنيا).

وأشار الخبراء إلى أنّه يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات، اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر على السواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد.

طقس القاهرة الكبرى

وعن القاهرة الكبرى (القاهرة - الجيزة - القليوبية) من المنتظر أن تشهد يوم الأربعاء أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، واعتبارًا من الخميس وحتى الأحد تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا، ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات.

ومن المتوقع أن يتراوح متوسط درجات الحرارة:

القاهرة: العظمى 25-28، الصغرى 19-20.

الوجه البحري: العظمى 25-28، الصغرى 19-20.

السواحل الشمالية: العظمى 23-28، الصغرى 19-20.

جنوب سيناء: العظمى 31-33، الصغرى 23-24.

شمال الصعيد: العظمى 28-33، الصغرى 19-20.

جنوب الصعيد: العظمى 30-37، الصغرى 23-25.