وزيرة التضامن ومحافظ الفيوم يفتتحان أول مركز لعلاج الإدمان بالمحافظة

افتتحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، قبل قليل، أول مركز لعلاج الإدمان بمستشفيات جامعة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، والدكتور ياسر حتاتة، عميد كلية الطب، والأستاذ عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتور محمد صفاء، مدير عام المستشفيات الجامعية بالفيوم، والأستاذة إيمان أحمد زكي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم.

ويحتوي المركز على 31 سرير بالحجز الداخلي 9 أسرة لسحب المخدر، و22 سرير للتأهيل، بالإضافة إلى غرفة اجتماعات للتأهيل النفسي والإجتماعي "علاج جمعي" وصالة طعام، وصالة تأهيل رياضي تشمل "جيم وبلياردو وتنس طاولة"، بالإضافة إلى "2" عيادة خارجية.

ومركز علاج الإدمان بجامعة الفيوم، هو أول مركز حكومي بالمحافظة، ويقدم خدمات علاج الإدمان بالمجان ووفقًا للمعايير الدولية وبما يتسق مع توجهات الدولة بتحقيق التنمية الشاملة لمحافظات الصعيد، حيث تبلغ نسبة التعاطي بمحافظة الفيوم ما يقرب من 3% في الفئة العمرية من 12 إلى 60 سنة.

وعقب الافتتاح، قامت وزير التضامن ومحافظ الفيوم بجولة تفقدية بأقسام مركز علاج الإدمان، كما عقدا لقاءً صحفيًا أعرب خلاله المحافظ عن ترحيبه بزيارة وزير التضامن والتعاون المثمر مع الوزارة في تنفيذ برامج التضامن ومنها برنامج فرصة ورفع مستوى مؤشرات التنمية بالمحافظة، مشيراً أن محافظة الفيوم ستكون حاضنة وداعمة للعديد من المشروعات التي تنفذها الوزارة.

ومن جهتها قالت السيدة نيفين القباج بأن الخط الساخن لعلاج الإدمان بالصندوق تلقى 2900 طلب علاجي من أبناء محافظة الفيوم خلال الفترة من 1 يناير إلي 30 سبتمبر من العام الحالي، وقد عانى هؤلاء المرضي من مشقة السفر لتلقي خدمات العلاج بمحافظتي القاهرة والمنيا باعتبارهما أقرب المحافظات التي تم تحويل المرضي علي مراكزهما العلاجية، مشيرةً إلى أنه تم تجهيز المركز وفقًا لمعايير الجودة في مجال علاج الإدمان من خلال إشراف طبي من كلية طب جامعة الفيوم.