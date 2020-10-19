مدرسة بجنوب سيناء تنظم "جلسة" لنشر الثقافة السيكولوجية بين التلاميذ

نظمت مدرسة المروة الرسمية المتميزة للغات بإدارة الطور التعليمية بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الاثنين، جلسه إبداعية بعنوان "الأخصائي النفسي قلب يحبك" لنشر الثقافة السيكولوجية بين تلاميذ المدرسة، وإطلاعهم على مهام ودورالأخصائي النفسي، وذلك تحت رعاية محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، وعادل عتلم وكيل المديرية، وأحمد غيث مدير إدارة الطور التعليمية، وقيادة سعيد الغرباوي مدير المدرسة.

وقادت الجلسة "صفاء الأنور" الأخصائية النفسية بالمدرسة، وبدأت بالترحيب بالتلاميذ وتهنئتهم بالعام الدراسي الجديد، وإقامة حلقة تعارف فيما بينهم، بواسطة نشاط "كرة التعارف" وسؤالهم عن أحلامهم وأمنياتهم.

وقالت الأخصائية النفسية، إنه جرى خلال الجلسة إتاحة الفرصة للتلاميذ للتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم، كما جرى شرح طبيعة عمل ودورالأخصائي النفسي بالمدرسة، ثم ترديد أغنية عن الأخصائي النفسي والتربية النفسية، وعرض مطوية توضح دور الاخصائي النفسي.

وأكد سعيد الغرباوي مدير المدرسة، أنه سيتم استكمال مسابقة "سفير الأخلاق الحسنة" التي تم الإعلان عنها منذ العام الماضي وجرى خلالها تكريم الطلاب المتفوقين علميًا ويتسمون بحسن الخلق بناءً على تقييم جميع المعلمين والمعلمات، كما سيتم إجراء مسابقات أخرى للتلاميذ المتميزين خلقياً وسلوكياً وعلمياً.