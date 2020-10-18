وزير الإسكان: إنشاء 6 آلاف وحدة سكنية جديدة بمدن جنوب سيناء

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، عن إنشاء 6 آلاف وحدة سكنية جديدة في مختلف المدن بمحافظة جنوب سيناء، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستكمال مشروع الإسكان الاجتماعي على مستوى المحافظة.

وقال وزير الإسكان، خلال جولة تفقدية شملت عدداً من المشروعات التي يجري تنفيذها في جنوب سيناء، اليوم الأحد، رافقه خلالها المحافظ، اللواء خالد فودة، إن مدينة الطور تشهد طفرة من الإنجازات والمشروعات الخدمية، ليس في مجال الإسكان فقط، بل في مختلف القطاعات، لتلبية احتياجات المواطنين.

وافتتح وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء، قبل قليل، مشروع إنشاء 60 منزلاً بدوياً بقرية "الجبيل"، التابعة لمدينة طور سيناء، وأكد "الجزار" أنه بافتتاح هذا المشروع، يرتفع عدد المنازل البدوية، التي تم إنشاؤها في قرية "الجبيل"، إلى 242 منزلاً، للقضاء على العشوائيات بمدينة الطور، بواقع 120 منزلًا بقرية "الجبيل الجديدة 1"، و122 منزلاً بدوياً بقرية "الجبيل الجديدة 2"، بينها 62 منزلاً قابلاً للتعلية، وتبلغ مساحة المنزل 120 متراً مربعاً، ويتكون من صالة وغرفتين ومطبخ وحمام، بالإضافة إلى ساحة خارجية "حوش" بكل منزل.

ومن جانبه، قال محافظ جنوب سيناء إن منطقة "الجبيل" تشهد تطوراً جذرياً، ويجري حالياً تزويدها بكافة المرافق والخدمات، كما أشار إلى أنه يجري أيضاً الانتهاء من إقامة محطة تحلية مياه البحر بمنطقة "نبق"، في شرم الشيخ، والتي تصل طاقتها إلى 3 آلاف متر مكعب يومياً، بالإضافة إلى إعادة تنظيم منطقة "الرويسات" بالكامل، وتم بالفعل الانتهاء من المخطط الخاص بتطوير المنطقة.