هاني يونس يروج لمشروعات حدائق أكتوبر الجديدة : إحدى مدن الجيل الرابع 

روّج هاني يونس المستشار الإعلامي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للمشروعات الجديدة بمدينة حدائق أكتوبر، عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

حدائق أكتوبر إحدى مدن الجيل الرابع

وقال يونس خلال صفحته: "دي مدينة حدائق أكتوبر، إحدى مدن الجيل الرابع فيها كتيبة عمل من 150 مهندس وإداري وعامل، بنقول كتيبة عمل لأنها محققة خطة استثمارية بقيمة 5 مليار جنيه للعام المالي 2019/2020، وهتحقق إن شاء الله 4.5 مليار للعام الحالي 2020/2021".

تسليم 80 % من وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدينة نهاية 2020

وأضاف، المدينة بها 103 ألف وحدة إسكان إجتماعي 90م2، وبحلول نهاية 2020 سيتم تسليم 80 % منها للمواطنين، بالإضافة إلى أنه سيتم تنفيذ 18120 وحدة إسكان اجتماعي آخر طبقًا لتعليمات الرئيس والإعلان الأخير.

وأوضح "يونس": المدينة كمان فيها 6960 وحدة بمشروع دار مصر، للإسكان المتوسط، اتسلمت للمواطنين الجديد بقي أنه بدءا من 30/10/2020 هنبدأ تسليم وحدات "سكن مصر"، في المدينة في موقعين (207 عمارة بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي و228 عمارة بمنطقة الداون تاون، بإجمالي وحدات 10440 وحدة سكنية بمساحات متنوعة كاملة الخدمات والمرافق وبمسطحات خضراء كبيرة.

وأشار، إلى أن المدينة بها أكثر من 5320 قطعة أرض مختلفة المساحات، تبدأ من 200م2 وحتى 900م2 تم تسليمها للمواطنين خلال سنة ونصف بعدد 5 قرعات للأراضي ومتبقي 2 قرعة أراضى سيتم تسليمهم قبل منتصف العام المقبل، وجميع الوحدات السكنية التي تم تسليمها كاملة المرافق والخدمات ما بين مدارس ومجمعات تجارية متنوعة ووحدات صحية ومواصلات داخلية وخارجية.

واختتم يونس رسالته التي ضمنها عددا من الصور قائلاً: "عرفتوا ليه بنقول مصر جميلة؟، تحيا مصر".

الانتهاء من المباني الخدمية بنسبة 80 ٪.. وتسليم 11 ألف وحدة إسكان اجتماعي

كان المهندس أشرف فتحي رئيس جهاز حدائق أكتوبر، أكد أنه وفقا للقرار الوزاري الصادر عام 2017 تم تقسيم مدينة 6 أكتوبر إلى ثلاث مدن منها حدائق أكتوبر بمساحة 41.78 الف فدان وحجم السكان المستهدف بها 2.8 مليون نسمه، وتحتوي المدينة أغلبها على منطقة "ابنِ بيتك"، وهي مقسمه إلى 6 مناطق بإجمالي حوالي 41 ألف قطعة أرض، وتحتوي كلها على جميع الخدمات المطلوبة من مدارس وحضانات وأسواق تجارية ووحدات صحية تم تشغيل معظمها، ووحدات إسكان اجتماعي نموذج 90م بإجمالي حوالي 39 ألف وحدة تم الانتهاء من 32 ألف وحدة، وحتى تاريخه تم تسليم ما يقرب من 11 الف وحدهة وتم الانتهاء بنسبة 80% من إجمالي المباني الخدمية بداخلها، مشيرًا إلى أنه توجد بالمدينة العديد من قطع الأراضي للمستثمرين الذين قاموا بإنشاء مجمعات سكنية من فيلات ووحدات سكنية، وتنفيذ المنطقة الخدمية بداخلها، وفي الآونة الأخيرة قام الجهاز مع شرطة التعمير بإزالة التعديات على المناطق السكنية المختلفة، للعودة بالمكان الى الشكل الحضاري والآمن والوصول إلى خدمة عالية المستوى.

ووفقا لتطبيق قانون التصالح الذي بدأ الجهاز تنفيذه وحسب ما افادت إدارات التراخيص بالجهاز حتى تاريخه، وصلت عدد طلبات التصالح 210 طلب مختلف حسب نوع المخالفة وحسب قانون التصالح، يقوم المواطن بسداد 25 % وبعد إنهاء إجراءات اللجنة يتم سداد الباقي على دفعات، حتى لا تسبب أي نوع من الأحمال على المواطنين.

كذلك قام الجهاز بعمل عدة مزايدات للأسواق التي تم تنفيذها بواسطة إدارة التنفيذ بالجهاز، وكان اخر المزادات اليوم في منطقة دار مصر بجلسة مزاد علني لـ12 محل + 2 صيدلية، في حضور مستشار هيئة قضاء الدولة ومندوبين من الهيئة، وتم بدء مزاد المحلات في جو من الشفافية والوضوح، وتراوح المزاد للمحلات العادية ما بين 81 ألف للمتر إلى 160 ألف، والصيدليتين 102 ألف و 160 ألف جنيه.

فتحي: من المتوقع أن تصل خطة العام القادم لـ 4.108 مليار

وكان رئيس الجهاز أعلن أن خطة العام الماضي كانت 5.219 مليار ومائتان وتسع عشر مليون جنيه وقد تحققت بالكامل، والعام الحالي، بلغت 3.919 مليار جنيه ومن المتوقع أن تصل خطة العام القادم 4.108 مليار، نظرًا للبدء في تنفيذ محطة صرف 2، وكذلك محطة توليد كهرباء وعدد من المشروعات الخدمية المهمة.