متحدث جامعة القاهرة: المنصة التعليمية ستعرض 14 ألف مقرر في كل المراحل

قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث باسم جامعة القاهرة، إن المنصة التعليمية الذكية للجامعة، ستكون مفيدة للطلاب، إذ أن جزءً من العملية التعليمية هذا العام، ستكون معتمدة على التعلم الإلكتروني، وهو ما يعني أن هناك مصادر للتعلم يحصل من خلالها الطالب على نصوص المحاضرات وتسجيلات المحاضرات صوت وصورة وشروح لها وإمكانيات للتفاعل معها.

وأضاف علم الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر شاشة "dmc": "في ظل النظام الجديد، سيحتاج الطالب إلى نظام متكامل يحصل من خلاله على المحتوى ويتحدث ويتفاعل حوله بشكل مستمر، وهذا النظام ينبغي أن يكون مأمونًا ودقيقًا وسهل الاستخدام ويمكن أن يستوعب الأعداد الضخمة".

وتابع، أن الجامعة استقبلت في هذا العام الدراسي نحو 270 ألف طالب وكلهم سيستفيدون من هذه المنصة التي ستشهد رفع 14 ألف مقرر لهم في مراحل البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا.

وأوضح: "في الفترة الماضية اعتمدنا على مجموع من البرامج التطبيقية التي هي عبارة عن برامج اتصالات وبرامج اجتماعات، وهذه المرة نحن أمام منظومة متكاملة فيها مجموعة من البرامج التطبيقية فيها جانب متعلق بالمحاضرات والتواصل حولها وعقد الاجتماعات وقواعد بيانات وجانب آخر متعلق بتقييم الطالب أو الامتحانات وتم التعاقد مع شركة مايكروسوفت حول هذا الأمر".